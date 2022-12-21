https://ria.ru/20221221/putin-1840259863.html
Путин объявил минуту молчания на коллегии Минобороны
Путин объявил минуту молчания на коллегии Минобороны - РИА Новости, 21.12.2022
Путин объявил минуту молчания на коллегии Минобороны
Президент России Владимир Путин в среду на заседании коллегии Минобороны попросил почтить минутой молчаний память погибших в ходе специальной военной операции. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:03
2022-12-21T15:03
2022-12-21T15:40
владимир путин
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду на заседании коллегии Минобороны попросил почтить минутой молчаний память погибших в ходе специальной военной операции."Конечно, мы сегодня должны почтить память всех наших боевых товарищей, отдавших жизнь за Родину", — сказал Путин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия, Специальная военная операция на Украине
15:03 21.12.2022 (обновлено: 15:40 21.12.2022)
Путин объявил минуту молчания на коллегии Минобороны
Путин на коллегии Минобороны попросил почтить минутой молчания погибших на спецоперации