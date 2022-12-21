https://ria.ru/20221221/putin-1840259863.html

Путин объявил минуту молчания на коллегии Минобороны

Путин объявил минуту молчания на коллегии Минобороны - РИА Новости, 21.12.2022

Путин объявил минуту молчания на коллегии Минобороны

Президент России Владимир Путин в среду на заседании коллегии Минобороны попросил почтить минутой молчаний память погибших в ходе специальной военной операции. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:03

2022-12-21T15:03

2022-12-21T15:40

владимир путин

россия

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818509405_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_4274959d559700ca56815340e9848133.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду на заседании коллегии Минобороны попросил почтить минутой молчаний память погибших в ходе специальной военной операции."Конечно, мы сегодня должны почтить память всех наших боевых товарищей, отдавших жизнь за Родину", — сказал Путин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия