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Путин объявил минуту молчания на коллегии Минобороны - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/putin-1840259863.html
Путин объявил минуту молчания на коллегии Минобороны
Путин объявил минуту молчания на коллегии Минобороны - РИА Новости, 21.12.2022
Путин объявил минуту молчания на коллегии Минобороны
Президент России Владимир Путин в среду на заседании коллегии Минобороны попросил почтить минутой молчаний память погибших в ходе специальной военной операции. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:03
2022-12-21T15:40
владимир путин
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду на заседании коллегии Минобороны попросил почтить минутой молчаний память погибших в ходе специальной военной операции."Конечно, мы сегодня должны почтить память всех наших боевых товарищей, отдавших жизнь за Родину", — сказал Путин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия, Специальная военная операция на Украине
15:03 21.12.2022 (обновлено: 15:40 21.12.2022)
 
Путин объявил минуту молчания на коллегии Минобороны

Путин на коллегии Минобороны попросил почтить минутой молчания погибших на спецоперации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду на заседании коллегии Минобороны попросил почтить минутой молчаний память погибших в ходе специальной военной операции.
"Конечно, мы сегодня должны почтить память всех наших боевых товарищей, отдавших жизнь за Родину", — сказал Путин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссия
 
 
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