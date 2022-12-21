https://ria.ru/20221221/putin-1840249770.html
Путин запустил работу Ковыктинского месторождения
Путин запустил работу Ковыктинского месторождения - РИА Новости, 21.12.2022
Путин запустил работу Ковыктинского месторождения
Владимир Путин по видеосвязи дал старт работе Ковыктинского месторождения, сообщили на сайте Кремля. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T14:45
2022-12-21T14:45
2022-12-21T15:26
россия
экономика
владимир путин
алексей миллер
китай
восточная сибирь
газпром
сила сибири — 2
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Владимир Путин по видеосвязи дал старт работе Ковыктинского месторождения, сообщили на сайте Кремля.По его словам, для доставки энергоресурсов в "Силу Сибири" построен трубопровод длиной 800 километров."Тем самым наш важнейший газотранспортный маршрут будет введен в эксплуатацию на всей протяженности. Она превысит три тысячи километров", — уточнил Путин.Президент добавил, что запуск месторождения даст серьезный импульс развитию восточных регионов страны и позволит создать новые рабочие места.Как отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер, открытие объекта положило начало созданию мощнейшего комплекса по добыче и транспортировке газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.Ковыктинское месторождение — крупнейшее в Восточной Сибири с извлекаемыми запасами газа по проекту — 1,8 триллиона кубометров, газового конденсата — 65,7 миллиона тонн. Для подачи энергоресурсов в газопровод "Сила Сибири" построили участок "Ковыкта — Чаянда" протяженностью 804 километра.Это второй участок "Силы Сибири", по которому поставляют газ в Китай. Первый — от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем) — запустили в 2019 году.
https://ria.ru/20221208/gaz-1837215240.html
https://ria.ru/20221219/pozhar-1839629183.html
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LIVE: Путин принимает участие в открытии Ковыктинского газоконденсатного месторождения_21 декабря
LIVE: Путин принимает участие в открытии Ковыктинского газоконденсатного месторождения_21 декабря
2022-12-21T14:45
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РИА Новости
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россия, экономика, владимир путин, алексей миллер, китай, восточная сибирь, газпром, сила сибири — 2
Россия, Экономика, Владимир Путин, Алексей Миллер, Китай, Восточная Сибирь, Газпром, Сила Сибири — 2
14:45 21.12.2022 (обновлено: 15:26 21.12.2022)
Путин запустил работу Ковыктинского месторождения
Путин запустил работу крупнейшего на востоке России Ковыктинского месторождения