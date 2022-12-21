https://ria.ru/20221221/putin-1840249770.html

Путин запустил работу Ковыктинского месторождения

Путин запустил работу Ковыктинского месторождения - РИА Новости, 21.12.2022

Путин запустил работу Ковыктинского месторождения

Владимир Путин по видеосвязи дал старт работе Ковыктинского месторождения, сообщили на сайте Кремля. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T14:45

2022-12-21T14:45

2022-12-21T15:26

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экономика

владимир путин

алексей миллер

китай

восточная сибирь

газпром

сила сибири — 2

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Владимир Путин по видеосвязи дал старт работе Ковыктинского месторождения, сообщили на сайте Кремля.По его словам, для доставки энергоресурсов в "Силу Сибири" построен трубопровод длиной 800 километров."Тем самым наш важнейший газотранспортный маршрут будет введен в эксплуатацию на всей протяженности. Она превысит три тысячи километров", — уточнил Путин.Президент добавил, что запуск месторождения даст серьезный импульс развитию восточных регионов страны и позволит создать новые рабочие места.Как отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер, открытие объекта положило начало созданию мощнейшего комплекса по добыче и транспортировке газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.Ковыктинское месторождение — крупнейшее в Восточной Сибири с извлекаемыми запасами газа по проекту — 1,8 триллиона кубометров, газового конденсата — 65,7 миллиона тонн. Для подачи энергоресурсов в газопровод "Сила Сибири" построили участок "Ковыкта — Чаянда" протяженностью 804 километра.Это второй участок "Силы Сибири", по которому поставляют газ в Китай. Первый — от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем) — запустили в 2019 году.

https://ria.ru/20221208/gaz-1837215240.html

https://ria.ru/20221219/pozhar-1839629183.html

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LIVE: Путин принимает участие в открытии Ковыктинского газоконденсатного месторождения_21 декабря LIVE: Путин принимает участие в открытии Ковыктинского газоконденсатного месторождения_21 декабря 2022-12-21T14:45 true PT23M23S

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Екатерина Зайцева

россия, экономика, владимир путин, алексей миллер, китай, восточная сибирь, газпром, сила сибири — 2