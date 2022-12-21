https://ria.ru/20221221/putin-1840244706.html

Путин принимает участие в запуске Ковыктинского месторождения

Путин принимает участие в запуске Ковыктинского месторождения - РИА Новости, 21.12.2022

Путин принимает участие в запуске Ковыктинского месторождения

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии запуска Ковыктинского месторождения и нового участка "Ковыкта – Чаянда" газопровода "Сила Сибири". РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T14:31

2022-12-21T14:31

2022-12-21T14:31

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии запуска Ковыктинского месторождения и нового участка "Ковыкта – Чаянда" газопровода "Сила Сибири". Ковыктинское газоконденсатное месторождение (Иркутская область) – крупнейшее по запасам газа месторождение на Востоке России, относится к категории уникальных. Является базовым месторождением для формируемого "Газпромом" Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" (наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии). Эксплуатационное бурение на Ковыктинском месторождении началось в июле 2019 года, а уже в октябре 2022 года был подан газ Ковыктинского месторождения для проведения пусконаладочных работ под нагрузкой на установке комплексной подготовки газа №2 (УКПГ-2) месторождения. УКПГ-2 – один из ключевых первоочередных объектов обустройства Ковыктинского месторождения. Установка предназначена для очистки и осушки добываемого газа, после чего подготовленный до требуемых параметров газ будет направляться в магистральный газопровод. В дальнейшем планируется ввод в эксплуатацию еще нескольких УКП. Газопровод "Сила Сибири" – крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России. Предназначена для транспортировки газа Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям в восточных регионах страны и на экспорт в Китай. Трасса газопровода проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области. В декабре 2019 года газопровод "Сила Сибири" (участок от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска Амурской области на границе с КНР) был запущен в работу. По "Силе Сибири" начались поставки газа Чаяндинского месторождения. Для подачи газа Ковыктинского месторождения в "Силу Сибири" был построен участок "Ковыкта – Чаянда" протяженностью 804 км – он связывает Ковыктинское месторождение с Чаяндинским.

https://ria.ru/20221202/urfu-1835810391.html

https://ria.ru/20221129/gazprom-1834966843.html

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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, иркутская область, газпром, сила сибири — 2, китай