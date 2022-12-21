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Путин заявил, что Ковыктинское месторождение станет крупнейшим в Cибири - РИА Новости, 21.12.2022
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Путин заявил, что Ковыктинское месторождение станет крупнейшим в Cибири
Путин заявил, что Ковыктинское месторождение станет крупнейшим в Cибири - РИА Новости, 21.12.2022
Путин заявил, что Ковыктинское месторождение станет крупнейшим в Cибири
Ковыктинское месторождение станет крупнейшим в Cибири, важнейший газотранспортный маршрут заработает полностью, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T14:30
2022-12-21T14:48
экономика
владимир путин
россия
восточная сибирь
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ковыктинское месторождение станет крупнейшим в Cибири, важнейший газотранспортный маршрут заработает полностью, заявил президент России Владимир Путин."Мы запускаем уникальное Ковыктинское газоконденсатное месторождение, крупнейшее в Восточной Сибири. Его извлекаемые запасы 1,8 триллиона кубометров газа", - сказал Путин.Для доставки природного газа построен трубопровод длиной 800 километров, добавил он."Тем самым наш важнейший газотранспортный маршрут будет введен в эксплуатацию на всей протяженности. Она превысит 3 тысячи километров", - отметил президент.
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экономика, владимир путин, россия, восточная сибирь
Экономика, Владимир Путин, Россия, Восточная Сибирь
14:30 21.12.2022 (обновлено: 14:48 21.12.2022)
 
Путин заявил, что Ковыктинское месторождение станет крупнейшим в Cибири

Путин: извлекаемые запасы Ковыктинского месторождения 1,8 триллиона кубометров газа

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ковыктинское месторождение станет крупнейшим в Cибири, важнейший газотранспортный маршрут заработает полностью, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы запускаем уникальное Ковыктинское газоконденсатное месторождение, крупнейшее в Восточной Сибири. Его извлекаемые запасы 1,8 триллиона кубометров газа", - сказал Путин.
Для доставки природного газа построен трубопровод длиной 800 километров, добавил он.
"Тем самым наш важнейший газотранспортный маршрут будет введен в эксплуатацию на всей протяженности. Она превысит 3 тысячи километров", - отметил президент.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияВосточная Сибирь
 
 
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