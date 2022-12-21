https://ria.ru/20221221/putin-1840244252.html
Путин заявил, что Ковыктинское месторождение станет крупнейшим в Cибири
Путин заявил, что Ковыктинское месторождение станет крупнейшим в Cибири - РИА Новости, 21.12.2022
Путин заявил, что Ковыктинское месторождение станет крупнейшим в Cибири
Ковыктинское месторождение станет крупнейшим в Cибири, важнейший газотранспортный маршрут заработает полностью, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T14:30
2022-12-21T14:30
2022-12-21T14:48
экономика
владимир путин
россия
восточная сибирь
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ковыктинское месторождение станет крупнейшим в Cибири, важнейший газотранспортный маршрут заработает полностью, заявил президент России Владимир Путин."Мы запускаем уникальное Ковыктинское газоконденсатное месторождение, крупнейшее в Восточной Сибири. Его извлекаемые запасы 1,8 триллиона кубометров газа", - сказал Путин.Для доставки природного газа построен трубопровод длиной 800 километров, добавил он."Тем самым наш важнейший газотранспортный маршрут будет введен в эксплуатацию на всей протяженности. Она превысит 3 тысячи километров", - отметил президент.
https://ria.ru/20221220/tseny-1840069089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, восточная сибирь
Экономика, Владимир Путин, Россия, Восточная Сибирь
14:30 21.12.2022 (обновлено: 14:48 21.12.2022)
Путин заявил, что Ковыктинское месторождение станет крупнейшим в Cибири
Путин: извлекаемые запасы Ковыктинского месторождения 1,8 триллиона кубометров газа