https://ria.ru/20221221/putin-1840244252.html

Путин заявил, что Ковыктинское месторождение станет крупнейшим в Cибири

Путин заявил, что Ковыктинское месторождение станет крупнейшим в Cибири - РИА Новости, 21.12.2022

Путин заявил, что Ковыктинское месторождение станет крупнейшим в Cибири

Ковыктинское месторождение станет крупнейшим в Cибири, важнейший газотранспортный маршрут заработает полностью, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T14:30

2022-12-21T14:30

2022-12-21T14:48

экономика

владимир путин

россия

восточная сибирь

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ковыктинское месторождение станет крупнейшим в Cибири, важнейший газотранспортный маршрут заработает полностью, заявил президент России Владимир Путин."Мы запускаем уникальное Ковыктинское газоконденсатное месторождение, крупнейшее в Восточной Сибири. Его извлекаемые запасы 1,8 триллиона кубометров газа", - сказал Путин.Для доставки природного газа построен трубопровод длиной 800 километров, добавил он."Тем самым наш важнейший газотранспортный маршрут будет введен в эксплуатацию на всей протяженности. Она превысит 3 тысячи километров", - отметил президент.

https://ria.ru/20221220/tseny-1840069089.html

россия

восточная сибирь

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, владимир путин, россия, восточная сибирь