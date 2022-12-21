https://ria.ru/20221221/putin-1840218359.html
Открытие Ковыктинского месторождения с участием Владимира Путина
Открытие Ковыктинского месторождения с участием Владимира Путина - РИА Новости, 21.12.2022
Открытие Ковыктинского месторождения с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии Ковыктинского газоконденсатного месторождения. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T14:26
2022-12-21T14:26
2022-12-21T14:47
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии Ковыктинского газоконденсатного месторождения.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин принимает участие в открытии Ковыктинского газоконденсатного месторождения_21 декабря
LIVE: Путин принимает участие в открытии Ковыктинского газоконденсатного месторождения_21 декабря
2022-12-21T14:26
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PT23M23S
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Открытие Ковыктинского месторождения с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии Ковыктинского газоконденсатного месторождения.
2022-12-21T14:26
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PT23M23S
14:26 21.12.2022 (обновлено: 14:47 21.12.2022)
Открытие Ковыктинского месторождения с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии Ковыктинского газоконденсатного месторождения.