https://ria.ru/20221221/puteshestviya-1839894685.html
Страховщики посоветовали активным туристам, как выбирать медицинский полис
Страховщики посоветовали активным туристам, как выбирать медицинский полис - РИА Новости, 21.12.2022
Страховщики посоветовали активным туристам, как выбирать медицинский полис
Туристы-экстремалы должны указывать в страховке все виды активностей, чтобы в случае травмы гарантированно получить необходимую помощь, сказали РИА Новости... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T06:07
2022-12-21T06:07
2022-12-21T06:32
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Туристы-экстремалы должны указывать в страховке все виды активностей, чтобы в случае травмы гарантированно получить необходимую помощь, сказали РИА Новости эксперты "АльфаСтрахования". "Вскоре многие отправятся в Красную Поляну, Шерегеш и на другие курорты. Катание на горных лыжах и сноуборде — травматичный вид развлечений. Вне зависимости от того, куда вы направляетесь, лучше оформить полис страхования путешествующих. Раньше такие документы приобретались преимущественно для поездок за рубеж. В последние годы спрос на них в несколько раз вырос у отдыхающих внутри страны", — говорят они. Планирующим занятия спортом при оформлении страховки стоит включить в полис опцию "активный отдых" и указать, чем именно вы будете заниматься. "Тогда в случае травмы вы гарантированно получите всю необходимую помощь", — рекомендуют эксперты. Они обращают внимание, что в покрытие можно включить различные дополнительные опции, чтобы получить максимальную поддержку даже в непредвиденных ситуациях. Например, защита от несчастных случаев позволит при травме не только быстро выписать качественное лечение, но и выплату, которая может пригодится для полного восстановления. Также в программу можно добавить денежную компенсацию при закрытии горнолыжного склона, краже снаряжения и даже услуги спасателей.
https://ria.ru/20221208/kruizy-1837003950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, красная поляна, альфастрахование, страхование, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Красная Поляна, АльфаСтрахование, Страхование, туристы
06:07 21.12.2022 (обновлено: 06:32 21.12.2022)
Страховщики посоветовали активным туристам, как выбирать медицинский полис
Страховщики призывают туристов-экстремалов указывать в полисе все виды активностей
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Туристы-экстремалы должны указывать в страховке все виды активностей, чтобы в случае травмы гарантированно получить необходимую помощь, сказали РИА Новости эксперты "АльфаСтрахования".
"Вскоре многие отправятся в Красную Поляну
, Шерегеш и на другие курорты. Катание на горных лыжах и сноуборде — травматичный вид развлечений. Вне зависимости от того, куда вы направляетесь, лучше оформить полис страхования путешествующих. Раньше такие документы приобретались преимущественно для поездок за рубеж. В последние годы спрос на них в несколько раз вырос у отдыхающих внутри страны", — говорят они.
Планирующим занятия спортом при оформлении страховки стоит включить в полис опцию "активный отдых" и указать, чем именно вы будете заниматься. "Тогда в случае травмы вы гарантированно получите всю необходимую помощь", — рекомендуют эксперты.
Они обращают внимание, что в покрытие можно включить различные дополнительные опции, чтобы получить максимальную поддержку даже в непредвиденных ситуациях. Например, защита от несчастных случаев позволит при травме не только быстро выписать качественное лечение, но и выплату, которая может пригодится для полного восстановления. Также в программу можно добавить денежную компенсацию при закрытии горнолыжного склона, краже снаряжения и даже услуги спасателей.