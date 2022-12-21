https://ria.ru/20221221/proverka-1840367173.html

Бастрыкину доложат о проверке ДТП в Адыгее, в котором погиб ребенок

Бастрыкину доложат о проверке ДТП в Адыгее, в котором погиб ребенок - РИА Новости, 21.12.2022

Бастрыкину доложат о проверке ДТП в Адыгее, в котором погиб ребенок

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил отчитаться по факту ДТП в Адыгее, в результате которого погибла девочка, сообщает... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T19:58

2022-12-21T19:58

2022-12-21T19:58

происшествия

александр бастрыкин

теучежский район

республика адыгея

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113954_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4878da1381c7c68b1ba97d30b05898ed.jpg

КРАСНОДАР, 21 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил отчитаться по факту ДТП в Адыгее, в результате которого погибла девочка, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в сети появилась информация о том, что 9-летний ребенок погиб в результате ДТП, при этом одна из машин принадлежит сотруднику МВД региона, РИА Новости пока не располагает подтверждением данной информации. Следователи начали проверку. Установлено, что в минувший четверг на территории Теучежского района республики произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "ВАЗ-2115" и "Тойота". В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка отечественного автомобиля скончалась, по данным СУСК по Республике Адыгея. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20221210/izbienie-1837720555.html

теучежский район

республика адыгея

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, александр бастрыкин, теучежский район, республика адыгея, россия, следственный комитет россии (ск рф)