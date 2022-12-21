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Бастрыкину доложат о проверке ДТП в Адыгее, в котором погиб ребенок - РИА Новости, 21.12.2022
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Бастрыкину доложат о проверке ДТП в Адыгее, в котором погиб ребенок
Бастрыкину доложат о проверке ДТП в Адыгее, в котором погиб ребенок - РИА Новости, 21.12.2022
Бастрыкину доложат о проверке ДТП в Адыгее, в котором погиб ребенок
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил отчитаться по факту ДТП в Адыгее, в результате которого погибла девочка, сообщает... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T19:58
2022-12-21T19:58
происшествия
александр бастрыкин
теучежский район
республика адыгея
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 21 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил отчитаться по факту ДТП в Адыгее, в результате которого погибла девочка, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в сети появилась информация о том, что 9-летний ребенок погиб в результате ДТП, при этом одна из машин принадлежит сотруднику МВД региона, РИА Новости пока не располагает подтверждением данной информации. Следователи начали проверку. Установлено, что в минувший четверг на территории Теучежского района республики произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "ВАЗ-2115" и "Тойота". В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка отечественного автомобиля скончалась, по данным СУСК по Республике Адыгея. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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теучежский район
республика адыгея
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происшествия, александр бастрыкин, теучежский район, республика адыгея, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Теучежский район, Республика Адыгея, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
19:58 21.12.2022
 
Бастрыкину доложат о проверке ДТП в Адыгее, в котором погиб ребенок

Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки ДТП в Адыгее, в котором погибла девочка

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 21 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил отчитаться по факту ДТП в Адыгее, в результате которого погибла девочка, сообщает пресс-служба ведомства.
"Председатель СК России поручил доложить о промежуточных результатах доследственной проверки о дорожно-транспортном происшествии в Адыгее, в результате которого погиб ребенок", - говорится в сообщении.
Ранее в сети появилась информация о том, что 9-летний ребенок погиб в результате ДТП, при этом одна из машин принадлежит сотруднику МВД региона, РИА Новости пока не располагает подтверждением данной информации.
Следователи начали проверку. Установлено, что в минувший четверг на территории Теучежского района республики произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "ВАЗ-2115" и "Тойота". В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка отечественного автомобиля скончалась, по данным СУСК по Республике Адыгея.
Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
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ПроисшествияАлександр БастрыкинТеучежский районРеспублика АдыгеяРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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