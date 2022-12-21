Бастрыкину доложат о проверке ДТП в Адыгее, в котором погиб ребенок
Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки ДТП в Адыгее, в котором погибла девочка
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил отчитаться по факту ДТП в Адыгее, в результате которого погибла девочка, сообщает пресс-служба ведомства.
"Председатель СК России поручил доложить о промежуточных результатах доследственной проверки о дорожно-транспортном происшествии в Адыгее, в результате которого погиб ребенок", - говорится в сообщении.
Ранее в сети появилась информация о том, что 9-летний ребенок погиб в результате ДТП, при этом одна из машин принадлежит сотруднику МВД региона, РИА Новости пока не располагает подтверждением данной информации.
Следователи начали проверку. Установлено, что в минувший четверг на территории Теучежского района республики произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "ВАЗ-2115" и "Тойота". В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка отечественного автомобиля скончалась, по данным СУСК по Республике Адыгея.
Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.