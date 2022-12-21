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МИД России вызвал посла Франции - РИА Новости, 21.12.2022
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МИД России вызвал посла Франции
МИД России вызвал посла Франции - РИА Новости, 21.12.2022
МИД России вызвал посла Франции
В МИД вызвали посла Франции в России Пьера Леви после заявлений министра иностранных дел республики Катрин Колонна по поводу покушения на главу "Русского дома"... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T20:21
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в мире
россия
франция
цар
пьер леви
евгений пригожин
париж
оон
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В МИД вызвали посла Франции в России Пьера Леви после заявлений министра иностранных дел республики Катрин Колонна по поводу покушения на главу "Русского дома" в ЦАР Дмитрия Сытого, говорится на сайте ведомства.Российские дипломаты указали французскому послу на неприемлемость обвинений Москвы в распространении "пропаганды" и "насилии в отношении гражданского населения" ЦАР со стороны "неких российских частных военных структур".В министерстве отметили, что подобные комментарии звучат неуместно, при условии что российский гражданин стал жертвой преступной акции и по-прежнему находится в больнице.МИД призвал Париж воздержаться от неоколониального подхода в ЦАР, перестать нагнетать антироссийскую истерию, а также указывать африканским партнерам, с кем им стоит дружить и сотрудничать.Глава французской дипломатии Катрин Колонна ранее назвала "пропагандой" фотографию, снятую полицейскими на месте взрыва в кабинете Сытого. На ней отчетливо видна записка с угрозой "от всех французов" и призывом к русским "убраться из Африки".О получении главой "Русского дома" записки с угрозами также сообщил бизнесмен Евгений Пригожин, основатель "Группы Вагнера", которая занималась вопросами безопасности в ЦАР.Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в прошлую пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что россиянину ранее поступали угрозы. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил агентству, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила главе "Русского дома" посылку со взрывным устройством.За день до этого Минобороны Франции заявило, что последние 130 французских военных, находившихся в Центрально-Африканской Республике в рамках логистической миссии (MISLOG), покинули страну.Франция в 2021 году решила приостановить военное сотрудничество с ЦАР. Власти страны посчитали, что республика участвует в антифранцузской кампании, которую, по мнению Парижа, проводит Россия. Французский контингент в рамках миссии MISLOG-B отвечал за материально-техническое обеспечение базы в столице страны Банги, которой пользуются члены учебной миссии Евросоюза и Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в ЦАР.
https://ria.ru/20221220/tsar-1839975434.html
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в мире, россия, франция, цар, пьер леви, евгений пригожин, париж, оон, катрин колонна
В мире, Россия, Франция, ЦАР, Пьер Леви, Евгений Пригожин, Париж, ООН, Катрин Колонна
20:21 21.12.2022 (обновлено: 22:02 21.12.2022)
 
МИД России вызвал посла Франции

МИД России выразил протест послу Франции из-за высказываний Колонны об инциденте в ЦАР

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В МИД вызвали посла Франции в России Пьера Леви после заявлений министра иностранных дел республики Катрин Колонна по поводу покушения на главу "Русского дома" в ЦАР Дмитрия Сытого, говорится на сайте ведомства.

"Ему был выражен решительный протест в связи с высказываниями министра Европы и иностранных дел Французской Республики Катрин Колонна, сделанными относительно совершенного 16 декабря в ЦАР покушения на генерального директора российской компании "Русский дом" в Банги Дмитрия Сытого", — указано в публикации.

Российские дипломаты указали французскому послу на неприемлемость обвинений Москвы в распространении "пропаганды" и "насилии в отношении гражданского населения" ЦАР со стороны "неких российских частных военных структур".
В министерстве отметили, что подобные комментарии звучат неуместно, при условии что российский гражданин стал жертвой преступной акции и по-прежнему находится в больнице.
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МИД призвал Париж воздержаться от неоколониального подхода в ЦАР, перестать нагнетать антироссийскую истерию, а также указывать африканским партнерам, с кем им стоит дружить и сотрудничать.
Глава французской дипломатии Катрин Колонна ранее назвала "пропагандой" фотографию, снятую полицейскими на месте взрыва в кабинете Сытого. На ней отчетливо видна записка с угрозой "от всех французов" и призывом к русским "убраться из Африки".
О получении главой "Русского дома" записки с угрозами также сообщил бизнесмен Евгений Пригожин, основатель "Группы Вагнера", которая занималась вопросами безопасности в ЦАР.
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Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в прошлую пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что россиянину ранее поступали угрозы. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил агентству, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила главе "Русского дома" посылку со взрывным устройством.
За день до этого Минобороны Франции заявило, что последние 130 французских военных, находившихся в Центрально-Африканской Республике в рамках логистической миссии (MISLOG), покинули страну.
Франция в 2021 году решила приостановить военное сотрудничество с ЦАР. Власти страны посчитали, что республика участвует в антифранцузской кампании, которую, по мнению Парижа, проводит Россия. Французский контингент в рамках миссии MISLOG-B отвечал за материально-техническое обеспечение базы в столице страны Банги, которой пользуются члены учебной миссии Евросоюза и Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в ЦАР.
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В миреРоссияФранцияЦАРПьер ЛевиЕвгений ПригожинПарижООНКатрин Колонна
 
 
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