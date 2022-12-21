https://ria.ru/20221221/protest-1840370883.html

МИД России вызвал посла Франции

МИД России вызвал посла Франции - РИА Новости, 21.12.2022

МИД России вызвал посла Франции

В МИД вызвали посла Франции в России Пьера Леви после заявлений министра иностранных дел республики Катрин Колонна по поводу покушения на главу "Русского дома"... РИА Новости, 21.12.2022

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В МИД вызвали посла Франции в России Пьера Леви после заявлений министра иностранных дел республики Катрин Колонна по поводу покушения на главу "Русского дома" в ЦАР Дмитрия Сытого, говорится на сайте ведомства.Российские дипломаты указали французскому послу на неприемлемость обвинений Москвы в распространении "пропаганды" и "насилии в отношении гражданского населения" ЦАР со стороны "неких российских частных военных структур".В министерстве отметили, что подобные комментарии звучат неуместно, при условии что российский гражданин стал жертвой преступной акции и по-прежнему находится в больнице.МИД призвал Париж воздержаться от неоколониального подхода в ЦАР, перестать нагнетать антироссийскую истерию, а также указывать африканским партнерам, с кем им стоит дружить и сотрудничать.Глава французской дипломатии Катрин Колонна ранее назвала "пропагандой" фотографию, снятую полицейскими на месте взрыва в кабинете Сытого. На ней отчетливо видна записка с угрозой "от всех французов" и призывом к русским "убраться из Африки".О получении главой "Русского дома" записки с угрозами также сообщил бизнесмен Евгений Пригожин, основатель "Группы Вагнера", которая занималась вопросами безопасности в ЦАР.Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в прошлую пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что россиянину ранее поступали угрозы. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил агентству, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила главе "Русского дома" посылку со взрывным устройством.За день до этого Минобороны Франции заявило, что последние 130 французских военных, находившихся в Центрально-Африканской Республике в рамках логистической миссии (MISLOG), покинули страну.Франция в 2021 году решила приостановить военное сотрудничество с ЦАР. Власти страны посчитали, что республика участвует в антифранцузской кампании, которую, по мнению Парижа, проводит Россия. Французский контингент в рамках миссии MISLOG-B отвечал за материально-техническое обеспечение базы в столице страны Банги, которой пользуются члены учебной миссии Евросоюза и Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в ЦАР.

https://ria.ru/20221220/tsar-1839975434.html

https://ria.ru/20221218/terakt-1839582200.html

https://ria.ru/20221217/sostoyanie-1839459166.html

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в мире, россия, франция, цар, пьер леви, евгений пригожин, париж, оон, катрин колонна