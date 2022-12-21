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В Красноярске дали срок преподавателю воскресной школы за экстремизм

В Красноярске дали срок преподавателю воскресной школы за экстремизм - РИА Новости, 21.12.2022

В Красноярске дали срок преподавателю воскресной школы за экстремизм

Южный окружной военный суд признал виновным к склонению к терроризму и вовлечению в террористическую деятельность преподавателя мусульманского права одной из... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T09:13

2022-12-21T09:13

2022-12-21T09:13

россия

происшествия

красноярск

красноярский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

исламское государство

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КРАСНОЯРСК, 21 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд признал виновным к склонению к терроризму и вовлечению в террористическую деятельность преподавателя мусульманского права одной из воскресных школ Красноярска и приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает в среду региональный главк ФСБ России. "Сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю установлено, что в 2019 году мужчина, разделяя идеи радикального ислама, в публичных сообществах социальной сети "ВКонтакте" распространял материалы, оправдывающие деятельность боевиков запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*. Также установлено, что осужденный склонял прихожан школы, преподавателем которой он являлся, к убытию в Сирию для участия в террористической деятельности", - говорится в сообщении. В отношении преподавателя было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 (Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205.2 УК России (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием интернета). "Суд признал обвиняемого виновным в инкриминируемых деяниях и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - уточняет пресс-служба.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221212/likvidatsiya-1837940992.html

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красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, красноярск, красноярский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство