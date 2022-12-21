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В Красноярске дали срок преподавателю воскресной школы за экстремизм
В Красноярске дали срок преподавателю воскресной школы за экстремизм - РИА Новости, 21.12.2022
В Красноярске дали срок преподавателю воскресной школы за экстремизм
Южный окружной военный суд признал виновным к склонению к терроризму и вовлечению в террористическую деятельность преподавателя мусульманского права одной из... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T09:13
2022-12-21T09:13
2022-12-21T09:13
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происшествия
красноярск
красноярский край
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исламское государство
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КРАСНОЯРСК, 21 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд признал виновным к склонению к терроризму и вовлечению в террористическую деятельность преподавателя мусульманского права одной из воскресных школ Красноярска и приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает в среду региональный главк ФСБ России. "Сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю установлено, что в 2019 году мужчина, разделяя идеи радикального ислама, в публичных сообществах социальной сети "ВКонтакте" распространял материалы, оправдывающие деятельность боевиков запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*. Также установлено, что осужденный склонял прихожан школы, преподавателем которой он являлся, к убытию в Сирию для участия в террористической деятельности", - говорится в сообщении. В отношении преподавателя было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 (Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205.2 УК России (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием интернета). "Суд признал обвиняемого виновным в инкриминируемых деяниях и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - уточняет пресс-служба.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221212/likvidatsiya-1837940992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, красноярск, красноярский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство
Россия, Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Исламское государство
В Красноярске дали срок преподавателю воскресной школы за экстремизм
Преподаватель воскресной школы в Красноярске отправится в колонию за пропаганду терроризма
КРАСНОЯРСК, 21 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд признал виновным к склонению к терроризму и вовлечению в террористическую деятельность преподавателя мусульманского права одной из воскресных школ Красноярска и приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает в среду региональный главк ФСБ России.
"Сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю
установлено, что в 2019 году мужчина, разделяя идеи радикального ислама, в публичных сообществах социальной сети "ВКонтакте" распространял материалы, оправдывающие деятельность боевиков запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство
"*. Также установлено, что осужденный склонял прихожан школы, преподавателем которой он являлся, к убытию в Сирию
для участия в террористической деятельности", - говорится в сообщении.
В отношении преподавателя было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 (Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205.2 УК России (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием интернета).
"Суд признал обвиняемого виновным в инкриминируемых деяниях и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - уточняет пресс-служба.
*Запрещенная в России террористическая организация