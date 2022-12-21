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Производство бумаги-основы из готовой целлюлозы открыли под Калугой

Производство бумаги-основы из готовой целлюлозы открыли под Калугой - РИА Новости, 21.12.2022

Производство бумаги-основы из готовой целлюлозы открыли под Калугой

Первый в России завод по производству полного цикла декоративной бумаги-основы для мебельных плит из готовой целлюлозы открыли в Калужской области, сообщает... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T18:49

2022-12-21T18:49

2022-12-21T18:49

калужская область

владислав шапша

олег бочаров (политик)

калужская область

россия

людиновский район

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КАЛУГА, 21 дек – РИА Новости. Первый в России завод по производству полного цикла декоративной бумаги-основы для мебельных плит из готовой целлюлозы открыли в Калужской области, сообщает областное правительство. Сообщается, что в среду на южной площадке особой экономической зоны "Калуга" в Людиновском районе прошла торжественная церемония открытия завода ООО "Ультра Декор Рус" компании "Кроношпан Холдингс Ист Лимитед". Участников торжественной церемонии в режиме видео-конференц-связи приветствовал заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров. "Крайне важное сегодня событие, потому что это не только локализация финишного производства. Это высокотехнологичная продукция, которая развивает отрасль в целом и показывает уровень наших достижений", - подчеркнул Бочаров. ООО "Ультра Декор Рус" – предприятие по производству бумаги-основы из готовой целлюлозы, а также декоративной и импрегнированной бумаги. Завод – один из четырех проектов компании-производителя ориентированно-стружечных плит (ОСБ) "Кроношпан", реализуемых в Калужской области, отмечает правительство региона. Новое производство позволит обеспечить "Кроношпан Калуга" сырьём для производства ламинированных МДФ/ХДФ плит. Планируемые производственные мощности – 40 тысяч тонн в год бумаги-основы, не менее 17,1 тысячи тонн в год декоративной бумаги и порядка 150 миллионов квадратных метров импрегнированной бумаги в год. По данным правительства Калужской области, объем вложенных инвестиций – 9,3 миллиарда рублей. Уже создано более 150 постоянных рабочих мест. "То, что мы обещали, мы сделали. У нас была возможность в 2022 году показать, что мы можем адаптироваться к меняющимся условиям", - подчеркнул на открытии предприятия директор компании "Кроношпан Холдингс Ист Лимитед" Питер Кайндл. В ходе торжественной церемонии губернатор региона Владислав Шапша отметил, что "Кроношпан" стал драйвером экономического развития юга Калужской области. По словам Шапши, экономику региона сложно представить без этой компании, которая за короткий период открывает в области уже второй завод, ещё два проекта готовятся к реализации. "Открытие такого предприятия – особенно ценный подарок, это подтверждение того, что Калужская область сохраняет свою привлекательность для инвесторов. Наши партнёры продолжают работать, строятся и открываются производства, создаются новые рабочие места, расширяются возможности для развития территорий", - подчеркнул Владислав Шапша. Губернатор особо отметил, что новый завод стал первым в России производством полного цикла декоративной бумаги-основы из готовой целлюлозы. Он выразил благодарность руководству компании "Кроношпан" за последовательность и решительность в достижении цели. "Мы продолжим двигаться к развитию нового направления для экономики Калужской области – переработки древесины", - акцентировал Владислав Шапша.

калужская область

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людиновский район

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владислав шапша, олег бочаров (политик), калужская область, россия, людиновский район