https://ria.ru/20221221/problemy-1840266695.html

Частичная мобилизация выявила определенные проблемы, заявил Путин

Частичная мобилизация выявила определенные проблемы, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2022

Частичная мобилизация выявила определенные проблемы, заявил Путин

Частичная мобилизация выявила определенные проблемы, их надо оперативно решать, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:16

2022-12-21T15:16

2022-12-21T15:37

владимир путин

россия

частичная мобилизация в россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Частичная мобилизация выявила определенные проблемы, их надо оперативно решать, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны РФ."Проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы – это хорошо всем известно, – которые следует оперативно решать. Знаю, что необходимые меры принимаются, но все-таки нужно обратить на это внимание и выстраивать эту систему по-современному ", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221215/mobilizatsiya-1839002995.html

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владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии, министерство обороны рф (минобороны рф)