https://ria.ru/20221221/problemy-1840266695.html
Частичная мобилизация выявила определенные проблемы, заявил Путин
Частичная мобилизация выявила определенные проблемы, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2022
Частичная мобилизация выявила определенные проблемы, заявил Путин
Частичная мобилизация выявила определенные проблемы, их надо оперативно решать, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:16
2022-12-21T15:16
2022-12-21T15:37
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Частичная мобилизация выявила определенные проблемы, их надо оперативно решать, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны РФ."Проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы – это хорошо всем известно, – которые следует оперативно решать. Знаю, что необходимые меры принимаются, но все-таки нужно обратить на это внимание и выстраивать эту систему по-современному ", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Владимир Путин, Россия, Частичная мобилизация в России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:16 21.12.2022 (обновлено: 15:37 21.12.2022)
Частичная мобилизация выявила определенные проблемы, заявил Путин
Путин: частичная мобилизация выявила определенные проблемы, их надо решать