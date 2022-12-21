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В России может появиться центр пробации для бизнесменов - РИА Новости, 21.12.2022
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В России может появиться центр пробации для бизнесменов
В России может появиться центр пробации для бизнесменов - РИА Новости, 21.12.2022
В России может появиться центр пробации для бизнесменов
Общественники намерены создать в России единый центр пробации для предпринимателей, сообщила замглавы ОНК Москвы, зампредседателя экспертного центра... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:43
2022-12-21T17:43
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Общественники намерены создать в России единый центр пробации для предпринимателей, сообщила замглавы ОНК Москвы, зампредседателя экспертного центра Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Ольга Дружинина. Общественница напомнила, что в следующем году планируется принятие закона о пробации для освободившихся из мест принудительного лишения свободы, который подразумевает помощь в ресоциализации бывших осужденных. Она пояснила, что центр пробации может быть создан на базе Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Экспертный центр организации, по словам Дружининой, может оказывать комплексную поддержку предпринимателям, ставшим фигурантами уголовных дел, включая оказание психологической и юридической помощи. Как пояснила РИА Новости Дружинина, создание такого центра необходимо в связи с тем, что закон о пробации не предусматривает отдельную помощь субъектам предпринимательской деятельности. "А их постпенитенциарная адаптация носит принципиально иной характер", - сказала она. Ранее зампред ОНК Москвы сообщила в интервью РИА Новости, что в столичных СИЗО содержится порядка 2 тысяч предпринимателей.
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общество, россия, деловая россия
Общество, Россия, Деловая Россия
17:43 21.12.2022
 
В России может появиться центр пробации для бизнесменов

Замглавы ОНК Москвы Дружинина: в России может появиться центр пробации для бизнесменов

© Depositphotos.com / AndrewLozovyiБизнесмен
Бизнесмен - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
Бизнесмен. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Общественники намерены создать в России единый центр пробации для предпринимателей, сообщила замглавы ОНК Москвы, зампредседателя экспертного центра Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Ольга Дружинина.
Общественница напомнила, что в следующем году планируется принятие закона о пробации для освободившихся из мест принудительного лишения свободы, который подразумевает помощь в ресоциализации бывших осужденных.
"Мы бы хотели предложить рассмотреть вопрос о создании центра пробации для предпринимателей", - сказала Дружинина в ходе заседания экспертного центра организации.
Она пояснила, что центр пробации может быть создан на базе Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Экспертный центр организации, по словам Дружининой, может оказывать комплексную поддержку предпринимателям, ставшим фигурантами уголовных дел, включая оказание психологической и юридической помощи.
Как пояснила РИА Новости Дружинина, создание такого центра необходимо в связи с тем, что закон о пробации не предусматривает отдельную помощь субъектам предпринимательской деятельности. "А их постпенитенциарная адаптация носит принципиально иной характер", - сказала она.
Ранее зампред ОНК Москвы сообщила в интервью РИА Новости, что в столичных СИЗО содержится порядка 2 тысяч предпринимателей.
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