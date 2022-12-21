https://ria.ru/20221221/probatsiya-1840334958.html

В России может появиться центр пробации для бизнесменов

В России может появиться центр пробации для бизнесменов - РИА Новости, 21.12.2022

В России может появиться центр пробации для бизнесменов

Общественники намерены создать в России единый центр пробации для предпринимателей, сообщила замглавы ОНК Москвы, зампредседателя экспертного центра... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T17:43

2022-12-21T17:43

2022-12-21T17:43

общество

россия

деловая россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Общественники намерены создать в России единый центр пробации для предпринимателей, сообщила замглавы ОНК Москвы, зампредседателя экспертного центра Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Ольга Дружинина. Общественница напомнила, что в следующем году планируется принятие закона о пробации для освободившихся из мест принудительного лишения свободы, который подразумевает помощь в ресоциализации бывших осужденных. Она пояснила, что центр пробации может быть создан на базе Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Экспертный центр организации, по словам Дружининой, может оказывать комплексную поддержку предпринимателям, ставшим фигурантами уголовных дел, включая оказание психологической и юридической помощи. Как пояснила РИА Новости Дружинина, создание такого центра необходимо в связи с тем, что закон о пробации не предусматривает отдельную помощь субъектам предпринимательской деятельности. "А их постпенитенциарная адаптация носит принципиально иной характер", - сказала она. Ранее зампред ОНК Москвы сообщила в интервью РИА Новости, что в столичных СИЗО содержится порядка 2 тысяч предпринимателей.

https://ria.ru/20221116/vukolov-1831603864.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, деловая россия