https://ria.ru/20221221/priamure-1840241856.html

В Приамурье старших многоквартирных домов будут учить правовой грамотности

В Приамурье старших многоквартирных домов будут учить правовой грамотности - РИА Новости, 21.12.2022

В Приамурье старших многоквартирных домов будут учить правовой грамотности

Обучать правовой грамотности старших многоквартирных домов (МКД) в Амурской области необходимо очно, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T14:23

2022-12-21T14:23

2022-12-21T14:23

амурская область

райчихинск

белогорск

василий орлов (губернатор)

алексей тарасов

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 дек - РИА Новости. Обучать правовой грамотности старших многоквартирных домов (МКД) в Амурской области необходимо очно, сообщил губернатор Василий Орлов."Цифровые виды связи должны быть вспомогательными в данной работе. Основное обучение (правовой грамотности) старших домов специалистам нужно проводить очно. Такие семинары необходимо организовывать на постоянной основе. Законодательство корректируется, меняются старшие домов, в любой ситуации люди должны знать, как защитить свои права в качестве собственников многоквартирных домов", - цитирует Орлова его пресс-служба.Кроме того, по мнению главы региона, также нужно составить на каждой территории рейтинг управляющих компаний. Кто и как работает. МинЖКХ совместно с госжилинспекцией составят методику отбора и проработают предложения по стимулированию управляющих компаний. Лучших мы готовы поддерживать, поощрять материально, возможно и техникой, отметил Орлов.В период с июня по декабрь очные обучающие семинары специалисты провели в 13 муниципальных образованиях (пгт. Прогресс, городах Райчихинск, Белогорск, Свободный, Тында, Зея, Белогорском и Тындинском округах, Серышевском, Свободненском, Зейском, Тамбовском и Михайловском районах). В них приняли участие около 300 председателей советов МКД области.На семинарах представители минЖКХ, Амурской государственной жилищной инспекции, фонда капитального ремонта, законодательного собрания, прокуратуры области разъяснили многочисленные вопросы по управлению домов, установлению платы за услуги, проведению капремонта и другие.По словам министра ЖКХ области Алексея Тарасова, обучение востребовано, так как большой спектр вопросов поднимается для обсуждения.В обучающей работе специалисты активно задействуют соцсети, месенджеры и видео конференции. Губернатор обратил внимание, что при работе с председателями советов домов, нужно учитывать, что в большинстве своем это люди пенсионного возраста и личное общение для них продуктивнее.

https://ria.ru/20221205/priamure-1836384604.html

райчихинск

белогорск

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Артем Смирнов

райчихинск, белогорск, василий орлов (губернатор), алексей тарасов