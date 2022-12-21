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Должность президента Татарстана планируют переименовать с 1 января - РИА Новости, 21.12.2022
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Должность президента Татарстана планируют переименовать с 1 января
Должность президента Татарстана планируют переименовать с 1 января - РИА Новости, 21.12.2022
Должность президента Татарстана планируют переименовать с 1 января
Высшее должностное лицо Татарстана с 1 января следующего года предлагается именовать главой республики, следует из законопроекта о внесении поправок в... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T20:30
2022-12-21T22:51
политика
россия
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КАЗАНЬ, 21 дек — РИА Новости. Высшее должностное лицо Татарстана с 1 января следующего года предлагается именовать главой республики, следует из законопроекта о внесении поправок в конституцию республики, размещенного на сайте регионального парламента. "Слова "Президент Республики Татарстан" заменить словами "Глава Республики Татарстан", — говорится в тексте.Отмечается, что документ внесли в парламент республики 21 декабря, сейчас он находится на предварительном рассмотрении. Как говорится в пояснительной записке, законопроект направлен на приведение Конституции Татарстана в соответствие с законом о поправке к Конституции России и новой редакцией Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". Последний, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами.Ранее в парламенте республики сообщали, что в Госсовете ведется планомерная работа по приведению местного законодательства в соответствие с нормами вышеуказанного федерального закона, нормативные правовые акты российских субъектов подлежат приведению в соответствие с настоящим федеральным законом не позднее 1 января 2023 года. Татарстан до настоящего времени оставался единственным субъектом страны, руководитель которого именуется президентом согласно конституции республики.
https://ria.ru/20221128/tatarstan-1834830553.html
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политика, россия, республика татарстан (татарстан)
Политика, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
20:30 21.12.2022 (обновлено: 22:51 21.12.2022)
 
Должность президента Татарстана планируют переименовать с 1 января

Должность президента Татарстана планируют с 1 января переименовать в главу республики

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкМечеть Кул-Шариф в Казанском кремле
Мечеть Кул-Шариф в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мечеть Кул-Шариф в Казанском кремле. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 21 дек — РИА Новости. Высшее должностное лицо Татарстана с 1 января следующего года предлагается именовать главой республики, следует из законопроекта о внесении поправок в конституцию республики, размещенного на сайте регионального парламента.
"Слова "Президент Республики Татарстан" заменить словами "Глава Республики Татарстан", — говорится в тексте.
Казань - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 17:21Республика Татарстан
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Отмечается, что документ внесли в парламент республики 21 декабря, сейчас он находится на предварительном рассмотрении.
Как говорится в пояснительной записке, законопроект направлен на приведение Конституции Татарстана в соответствие с законом о поправке к Конституции России и новой редакцией Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". Последний, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами.
Ранее в парламенте республики сообщали, что в Госсовете ведется планомерная работа по приведению местного законодательства в соответствие с нормами вышеуказанного федерального закона, нормативные правовые акты российских субъектов подлежат приведению в соответствие с настоящим федеральным законом не позднее 1 января 2023 года.
Татарстан до настоящего времени оставался единственным субъектом страны, руководитель которого именуется президентом согласно конституции республики.
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