https://ria.ru/20221221/prezident-1840372504.html

Должность президента Татарстана планируют переименовать с 1 января

Должность президента Татарстана планируют переименовать с 1 января - РИА Новости, 21.12.2022

Должность президента Татарстана планируют переименовать с 1 января

Высшее должностное лицо Татарстана с 1 января следующего года предлагается именовать главой республики, следует из законопроекта о внесении поправок в... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T20:30

2022-12-21T20:30

2022-12-21T22:51

политика

россия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 21 дек — РИА Новости. Высшее должностное лицо Татарстана с 1 января следующего года предлагается именовать главой республики, следует из законопроекта о внесении поправок в конституцию республики, размещенного на сайте регионального парламента. "Слова "Президент Республики Татарстан" заменить словами "Глава Республики Татарстан", — говорится в тексте.Отмечается, что документ внесли в парламент республики 21 декабря, сейчас он находится на предварительном рассмотрении. Как говорится в пояснительной записке, законопроект направлен на приведение Конституции Татарстана в соответствие с законом о поправке к Конституции России и новой редакцией Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". Последний, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами.Ранее в парламенте республики сообщали, что в Госсовете ведется планомерная работа по приведению местного законодательства в соответствие с нормами вышеуказанного федерального закона, нормативные правовые акты российских субъектов подлежат приведению в соответствие с настоящим федеральным законом не позднее 1 января 2023 года. Татарстан до настоящего времени оставался единственным субъектом страны, руководитель которого именуется президентом согласно конституции республики.

https://ria.ru/20221128/tatarstan-1834830553.html

https://ria.ru/20221122/it-1833258170.html

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республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, россия, республика татарстан (татарстан)