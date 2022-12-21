https://ria.ru/20221221/press-konferentsiya-1840206131.html
Пресс-конференция Байдена и Зеленского состоится в 0:30 по Москве
Пресс-конференция Байдена и Зеленского состоится в 0:30 по Москве - РИА Новости, 21.12.2022
Пресс-конференция Байдена и Зеленского состоится в 0:30 по Москве
Ожидается, что президент США Джо Байден встретит Владимира Зеленского на лужайке у Белого дома в 14.00 по вашингтонскому времени (22.00 мск), затем состоится... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:19
2022-12-21T12:19
2022-12-21T12:38
в мире
владимир зеленский
джо байден
вашингтон (штат)
сша
twitter
украина
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757709159_1:0:1021:574_1920x0_80_0_0_1d36a28fc9e233f9047835fa6f30c323.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ожидается, что президент США Джо Байден встретит Владимира Зеленского на лужайке у Белого дома в 14.00 по вашингтонскому времени (22.00 мск), затем состоится встреча Зеленского с американским лидером, членами совета нацбезопасности США и кабинетом американского президента, пресс-конференция может пройти в 16.30 (0.30 четверга мск), передает агентство Блумберг.После пресс-конференции планируется обращение Зеленского к конгрессу США.Ранее Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон. Зеленский также написал в Twitter, что направляется в США, где встретится с Байденом.Высокопоставленный представитель Белого дома заявил журналистам, что Байден в ходе визита Владимира Зеленского в Вашингтон в среду объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине примерно на 2 миллиарда долларов, в него войдут комплексы ПВО Patriot. В Белом доме в среду заявили, что США не ищут прямой конфронтации с РФ и не пойдут на отправку своих сил на Украину.
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html
вашингтон (штат)
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757709159_184:0:949:574_1920x0_80_0_0_d5fae02f3a79d1a83347199fc0057ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, джо байден, вашингтон (штат), сша, twitter, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), санкции в отношении россии
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вашингтон (штат), США, Twitter, Украина, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Санкции в отношении России
12:19 21.12.2022 (обновлено: 12:38 21.12.2022)
Пресс-конференция Байдена и Зеленского состоится в 0:30 по Москве
Пресс-конференция Байдена и Зеленского пройдет 22 декабря в 0:30 по Москве