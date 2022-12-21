https://ria.ru/20221221/press-konferentsiya-1840206131.html

Пресс-конференция Байдена и Зеленского состоится в 0:30 по Москве

Пресс-конференция Байдена и Зеленского состоится в 0:30 по Москве - РИА Новости, 21.12.2022

Пресс-конференция Байдена и Зеленского состоится в 0:30 по Москве

Ожидается, что президент США Джо Байден встретит Владимира Зеленского на лужайке у Белого дома в 14.00 по вашингтонскому времени (22.00 мск), затем состоится... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:19

2022-12-21T12:19

2022-12-21T12:38

в мире

владимир зеленский

джо байден

вашингтон (штат)

сша

twitter

украина

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ожидается, что президент США Джо Байден встретит Владимира Зеленского на лужайке у Белого дома в 14.00 по вашингтонскому времени (22.00 мск), затем состоится встреча Зеленского с американским лидером, членами совета нацбезопасности США и кабинетом американского президента, пресс-конференция может пройти в 16.30 (0.30 четверга мск), передает агентство Блумберг.После пресс-конференции планируется обращение Зеленского к конгрессу США.Ранее Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон. Зеленский также написал в Twitter, что направляется в США, где встретится с Байденом.Высокопоставленный представитель Белого дома заявил журналистам, что Байден в ходе визита Владимира Зеленского в Вашингтон в среду объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине примерно на 2 миллиарда долларов, в него войдут комплексы ПВО Patriot. В Белом доме в среду заявили, что США не ищут прямой конфронтации с РФ и не пойдут на отправку своих сил на Украину.

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html

вашингтон (штат)

сша

украина

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в мире, владимир зеленский, джо байден, вашингтон (штат), сша, twitter, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), санкции в отношении россии