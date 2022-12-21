https://ria.ru/20221221/predateli-1840316672.html
СБ Украины признала, что в рядах службы есть предатели
СБ Украины признала, что в рядах службы есть предатели - РИА Новости, 21.12.2022
СБ Украины признала, что в рядах службы есть предатели
Врио председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк признал, что в рядах СБУ есть предатели. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:58
2022-12-21T16:58
2022-12-21T16:58
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Врио председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк признал, что в рядах СБУ есть предатели. "Задержаны топовые предатели в наших рядах. Они были. Но именно СБУ их задокументировала. Один из них Кулинич, бывший глава Крымского главка, который работал на врага... На Кулиниче мы не останавливаемся", - сказал Малюк в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, в отношении которой в РФ ранее было возбуждено уголовное дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды". Ранее госбюро расследований Украины сообщало, что сотрудник СБУ, возглавлявший одно из региональных подразделений, был задержан по подозрению в госизмене, его обвиняют в работе на спецслужбы РФ. По информации ведомства, задержанный якобы "передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины". В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "госизмена", "создание, руководство преступным сообществом", "собирание с целью передачи иностранному государству сведений, составляющих гостайну". По информации украинских СМИ, речь о бывшем руководителе управления Службы безопасности Украины по Крыму Олеге Кулиниче.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Служба безопасности Украины
СБ Украины признала, что в рядах службы есть предатели
Врио председателя СБ Украины Малюк признал, что в рядах службы есть предатели