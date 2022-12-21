https://ria.ru/20221221/poteri-1840204554.html

ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении до 50 военнослужащих

ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении до 50 военнослужащих - РИА Новости, 21.12.2022

ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении до 50 военнослужащих

ВС РФ на Южнодонецком направлении огнем артиллерии ударили по украинским подразделениям 72-й механизированной бригады и 108-й бригады теробороны - потери... РИА Новости, 21.12.2022

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2022-12-21T12:18

специальная военная операция на украине

киев

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. ВС РФ на Южнодонецком направлении огнем артиллерии ударили по украинским подразделениям 72-й механизированной бригады и 108-й бригады теробороны - потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщили в среду в Минобороны России."На Южнодонецком направлении огнем артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и четыре пикапа", - говорится в сводке.

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

киев, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины