https://ria.ru/20221221/poteri-1840204554.html
ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении до 50 военнослужащих
ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении до 50 военнослужащих - РИА Новости, 21.12.2022
ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении до 50 военнослужащих
ВС РФ на Южнодонецком направлении огнем артиллерии ударили по украинским подразделениям 72-й механизированной бригады и 108-й бригады теробороны - потери... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:12
2022-12-21T12:12
2022-12-21T12:18
специальная военная операция на украине
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840116241_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5149b0662b53e4cbf5309dbec6fdafab.jpg
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. ВС РФ на Южнодонецком направлении огнем артиллерии ударили по украинским подразделениям 72-й механизированной бригады и 108-й бригады теробороны - потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщили в среду в Минобороны России."На Южнодонецком направлении огнем артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и четыре пикапа", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20221221/vks-1840204440.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840116241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_22850ab3456930151c86db20807ec163.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
12:12 21.12.2022 (обновлено: 12:18 21.12.2022)
ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении до 50 военнослужащих
Украинские войска за сутки потеряли на Южнодонецком направлении до 50 военнослужащих