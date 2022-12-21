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ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении до 50 военнослужащих - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/poteri-1840204554.html
ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении до 50 военнослужащих
ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении до 50 военнослужащих - РИА Новости, 21.12.2022
ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении до 50 военнослужащих
ВС РФ на Южнодонецком направлении огнем артиллерии ударили по украинским подразделениям 72-й механизированной бригады и 108-й бригады теробороны - потери... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:12
2022-12-21T12:18
специальная военная операция на украине
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. ВС РФ на Южнодонецком направлении огнем артиллерии ударили по украинским подразделениям 72-й механизированной бригады и 108-й бригады теробороны - потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщили в среду в Минобороны России."На Южнодонецком направлении огнем артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и четыре пикапа", - говорится в сводке.
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киев, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
12:12 21.12.2022 (обновлено: 12:18 21.12.2022)
 
ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении до 50 военнослужащих

Украинские войска за сутки потеряли на Южнодонецком направлении до 50 военнослужащих

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета
Работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа артиллерийского расчета. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. ВС РФ на Южнодонецком направлении огнем артиллерии ударили по украинским подразделениям 72-й механизированной бригады и 108-й бригады теробороны - потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщили в среду в Минобороны России.
"На Южнодонецком направлении огнем артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и четыре пикапа", - говорится в сводке.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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