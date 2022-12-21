Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 25 человек и технику - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/poteri-1840178067.html
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 25 человек и технику
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 25 человек и технику - РИА Новости, 21.12.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 25 человек и технику
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 25 человек, танк, две самоходные гаубицы и технику, сообщила Народная милиция ДНР в среду. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T10:55
2022-12-21T10:55
специальная военная операция на украине
технологии
в мире
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836871390_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_9c6f88ce52b8b406c88a1a8c6314a14f.jpg
ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 25 человек, танк, две самоходные гаубицы и технику, сообщила Народная милиция ДНР в среду. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-64БВ), две самоходные гаубицы (AHS Krab и М-777) и шесть единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 25 человек", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Накануне Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 50 человек, два танка, девять единиц бронированной и автомобильной техники, а также в воздухе сбито три БПЛА противника.
https://ria.ru/20221221/poteri-1840167786.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836871390_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_a29c6d2cd391c7c2276584e4e12b2a24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Технологии, В мире, Донецкая Народная Республика
10:55 21.12.2022
 
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 25 человек и технику

Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли более 25 человек, танк и технику

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкУничтоженный украинский танк
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Уничтоженный украинский танк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 25 человек, танк, две самоходные гаубицы и технику, сообщила Народная милиция ДНР в среду.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-64БВ), две самоходные гаубицы (AHS Krab и М-777) и шесть единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 25 человек", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
Накануне Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 50 человек, два танка, девять единиц бронированной и автомобильной техники, а также в воздухе сбито три БПЛА противника.
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 10:14Специальная военная операция на Украине
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 35 человек и три БТР
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала