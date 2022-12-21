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Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 25 человек и технику
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 25 человек и технику - РИА Новости, 21.12.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 25 человек и технику
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 25 человек, танк, две самоходные гаубицы и технику, сообщила Народная милиция ДНР в среду. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T10:55
2022-12-21T10:55
2022-12-21T10:55
специальная военная операция на украине
технологии
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 25 человек, танк, две самоходные гаубицы и технику, сообщила Народная милиция ДНР в среду. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-64БВ), две самоходные гаубицы (AHS Krab и М-777) и шесть единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 25 человек", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Накануне Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 50 человек, два танка, девять единиц бронированной и автомобильной техники, а также в воздухе сбито три БПЛА противника.
https://ria.ru/20221221/poteri-1840167786.html
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технологии, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Технологии, В мире, Донецкая Народная Республика
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 25 человек и технику
Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли более 25 человек, танк и технику