https://ria.ru/20221221/poteri-1840167786.html
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 35 человек и три БТР
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 35 человек и три БТР - РИА Новости, 21.12.2022
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 35 человек и три БТР
Бойцам Народной милиции Луганской Народной Республики за сутки удалось уничтожить более 30 украинских военнослужащих, сообщило ведомство в своем... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T10:14
2022-12-21T10:14
2022-12-21T10:39
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
народная милиция лнр
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782023794_0:108:3014:1803_1920x0_80_0_0_d6ab4ad7bc684ca8964ed1aace837b53.jpg
ЛУГАНСК, 21 дек — РИА Новости. Бойцам Народной милиции Луганской Народной Республики за сутки удалось уничтожить более 30 украинских военнослужащих, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. В предыдущие сутки потери ВСУ от действий НМ ЛНР составили до 90 человек.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
луганская народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782023794_280:107:2867:2048_1920x0_80_0_0_3ee433f5f33604ec74336af5ddd4b90e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, народная милиция лнр, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Народная милиция ЛНР, Украина, Россия
10:14 21.12.2022 (обновлено: 10:39 21.12.2022)
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 35 человек и три БТР
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 35 человек и три БТР