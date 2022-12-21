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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 35 человек и три БТР - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/poteri-1840167786.html
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 35 человек и три БТР
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 35 человек и три БТР - РИА Новости, 21.12.2022
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 35 человек и три БТР
Бойцам Народной милиции Луганской Народной Республики за сутки удалось уничтожить более 30 украинских военнослужащих, сообщило ведомство в своем... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T10:14
2022-12-21T10:39
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
народная милиция лнр
украина
россия
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ЛУГАНСК, 21 дек — РИА Новости. Бойцам Народной милиции Луганской Народной Республики за сутки удалось уничтожить более 30 украинских военнослужащих, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. В предыдущие сутки потери ВСУ от действий НМ ЛНР составили до 90 человек.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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луганская народная республика, народная милиция лнр, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Народная милиция ЛНР, Украина, Россия
10:14 21.12.2022 (обновлено: 10:39 21.12.2022)
 
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 35 человек и три БТР

Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 35 человек и три БТР

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в медиабанкУничтоженная украинская бронетехника
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Уничтоженная украинская бронетехника. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 дек — РИА Новости. Бойцам Народной милиции Луганской Народной Республики за сутки удалось уничтожить более 30 украинских военнослужащих, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
"В ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 35 человек личного состава, три бронетранспортера, две артиллерийские установки, 13 единиц специальной автомобильной техники", — говорится в публикации.
В предыдущие сутки потери ВСУ от действий НМ ЛНР составили до 90 человек.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаНародная милиция ЛНРУкраинаРоссия
 
 
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