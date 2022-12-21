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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 35 человек и три БТР

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 35 человек и три БТР - РИА Новости, 21.12.2022

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 35 человек и три БТР

Бойцам Народной милиции Луганской Народной Республики за сутки удалось уничтожить более 30 украинских военнослужащих, сообщило ведомство в своем... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T10:14

2022-12-21T10:14

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специальная военная операция на украине

луганская народная республика

народная милиция лнр

украина

россия

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ЛУГАНСК, 21 дек — РИА Новости. Бойцам Народной милиции Луганской Народной Республики за сутки удалось уничтожить более 30 украинских военнослужащих, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. В предыдущие сутки потери ВСУ от действий НМ ЛНР составили до 90 человек.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

луганская народная республика

украина

россия

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луганская народная республика, народная милиция лнр, украина, россия