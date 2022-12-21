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Путин: против России активно используется военный потенциал стран НАТО - РИА Новости, 21.12.2022
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Путин: против России активно используется военный потенциал стран НАТО
Путин: против России активно используется военный потенциал стран НАТО - РИА Новости, 21.12.2022
Путин: против России активно используется военный потенциал стран НАТО
Против России активно используется военный потенциал и возможности стран НАТО, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:03
2022-12-21T15:19
в мире
россия
нато
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Против России активно используется военный потенциал и возможности стран НАТО, заявил президент России Владимир Путин."Хорошо известно, что сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО. Тем не менее наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко. Уверенно шаг за шагом решают поставленные задачи и эти задачи будут, безусловно, выполнены", - сказал Путин на коллегии Минобороны РФ.Президент отметил, что на всех территориях России, в том числе и на новых территориях, будет обеспечена безопасная жизнь граждан.
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в мире, россия, нато, безопасность, владимир путин
В мире, Россия, НАТО, Безопасность, Владимир Путин
15:03 21.12.2022 (обновлено: 15:19 21.12.2022)
 
Путин: против России активно используется военный потенциал стран НАТО

Путин: против России активно используется военный потенциал и возможности стран НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Против России активно используется военный потенциал и возможности стран НАТО, заявил президент России Владимир Путин.
"Хорошо известно, что сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО. Тем не менее наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко. Уверенно шаг за шагом решают поставленные задачи и эти задачи будут, безусловно, выполнены", - сказал Путин на коллегии Минобороны РФ.
Президент отметил, что на всех территориях России, в том числе и на новых территориях, будет обеспечена безопасная жизнь граждан.
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