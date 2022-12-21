Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала мирная жительница - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/postradavshaya-1840217321.html
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала мирная жительница
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала мирная жительница - РИА Новости, 21.12.2022
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:58
2022-12-21T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
алексей кулемзин (донецк)
петровский район
донецкая народная республика
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154921/71/1549217176_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_9002d0b5786b09fbcbfc6b9cba84ad99.jpg
ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района получила ранение женщина - оператор котельной в микрорайоне "Тихий" 1963 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале. Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20221221/gorlovka-1840151364.html
петровский район
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154921/71/1549217176_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_bb3eff70a65397c0bef2cff2d3be4c07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, алексей кулемзин (донецк), петровский район, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Алексей Кулемзин (Донецк), Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк
12:58 21.12.2022 (обновлено: 14:38 21.12.2022)
 
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала мирная жительница

Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка ВСУ пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкАвтомобиль "скорой помощи"
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района получила ранение женщина - оператор котельной в микрорайоне "Тихий" 1963 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Последствия обстрела поселка шахты им. Калинина в Горловке - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 08:01Специальная военная операция на Украине
Мирная жительница ранена после обстрела Горловки со стороны ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХАлексей Кулемзин (Донецк)Петровский районДонецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала