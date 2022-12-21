https://ria.ru/20221221/postradavshaya-1840217321.html

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала мирная жительница

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала мирная жительница - РИА Новости, 21.12.2022

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:58

2022-12-21T12:58

2022-12-21T14:38

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

алексей кулемзин (донецк)

петровский район

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района получила ранение женщина - оператор котельной в микрорайоне "Тихий" 1963 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале. Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20221221/gorlovka-1840151364.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк

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в мире, жкх, алексей кулемзин (донецк), петровский район, донецкая народная республика, донецк