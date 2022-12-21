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"Народный фронт" доставил в Мелитополь гуманитарную помощь

"Народный фронт" доставил в Мелитополь гуманитарную помощь - РИА Новости, 21.12.2022

"Народный фронт" доставил в Мелитополь гуманитарную помощь

Общероссийская организация "Народный фронт" доставила в госпиталь медицинского отряда особого назначения Вооруженных сил России в Мелитополе гуманитарную помощь РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T23:32

2022-12-21T23:32

2022-12-21T23:32

специальная военная операция на украине

общество

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Общероссийская организация "Народный фронт" доставила в госпиталь медицинского отряда особого назначения Вооруженных сил России в Мелитополе гуманитарную помощь в виде оборудования и подарки для раненых бойцов, переедет корреспондент РИА Новости. В состав груза вошли лампы для дезинфекции помещений, оборудование для санитарно-гигиенических процедур и другие приборы универсального назначения. Кроме того, волонтеры доставили наборы новогодних подарков для раненых бойцов, которые лечатся в этом учреждении.

https://ria.ru/20221215/pomosch-1838949800.html

мелитополь

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общество, мелитополь