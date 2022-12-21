https://ria.ru/20221221/pomosch-1840386850.html

Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине

Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 21.12.2022

Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине

Новый масштабный пакет военной помощи США Украине стоимостью в 1,85 миллиарда долларов включает в себя одну батарею ЗРК Patriot, ракеты HARM, боеприпасы для... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T22:27

2022-12-21T22:27

2022-12-21T22:27

специальная военная операция на украине

энтони блинкен

сергей лавров

сша

украина

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оон

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Новый масштабный пакет военной помощи США Украине стоимостью в 1,85 миллиарда долларов включает в себя одну батарею ЗРК Patriot, ракеты HARM, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения, следует из обнародованного в среду заявления Пентагона. Согласно этим данным, в пакет помощи, в частности, войдут 45 тысяч снарядов калибра 152 мм, 20 тысяч снарядов калибра 122 мм, 50 тысяч ракет для РСЗО "Град" и 100 тысяч снарядов калибра 125 мм для танков. Также в рамках данного пакета помощи США поставят Киеву 500 высокопоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия, оптику и приборы ночного видения, бронежилеты, средства спутниковой связи и другое снаряжение. Как заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен, с передачей этого пакета общий объем военной помощи, которую США выделили Киеву при нынешней вашингтонской администрации составит 21,9 миллиарда долларов. При этом, как сообщалось ранее, 1 миллиард долларов планируется выделить по линии госдепартамента, еще 850 миллионов - по линии Пентагона. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221221/sotrudnichestvo-1840381397.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

энтони блинкен, сергей лавров, сша, украина, россия, министерство обороны сша, оон, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )