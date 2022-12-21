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Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/pomosch-1840386850.html
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 21.12.2022
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине
Новый масштабный пакет военной помощи США Украине стоимостью в 1,85 миллиарда долларов включает в себя одну батарею ЗРК Patriot, ракеты HARM, боеприпасы для... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T22:27
2022-12-21T22:27
специальная военная операция на украине
энтони блинкен
сергей лавров
сша
украина
россия
министерство обороны сша
оон
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Новый масштабный пакет военной помощи США Украине стоимостью в 1,85 миллиарда долларов включает в себя одну батарею ЗРК Patriot, ракеты HARM, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения, следует из обнародованного в среду заявления Пентагона. Согласно этим данным, в пакет помощи, в частности, войдут 45 тысяч снарядов калибра 152 мм, 20 тысяч снарядов калибра 122 мм, 50 тысяч ракет для РСЗО "Град" и 100 тысяч снарядов калибра 125 мм для танков. Также в рамках данного пакета помощи США поставят Киеву 500 высокопоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия, оптику и приборы ночного видения, бронежилеты, средства спутниковой связи и другое снаряжение. Как заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен, с передачей этого пакета общий объем военной помощи, которую США выделили Киеву при нынешней вашингтонской администрации составит 21,9 миллиарда долларов. При этом, как сообщалось ранее, 1 миллиард долларов планируется выделить по линии госдепартамента, еще 850 миллионов - по линии Пентагона. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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энтони блинкен, сергей лавров, сша, украина, россия, министерство обороны сша, оон, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, США, Украина, Россия, Министерство обороны США, ООН, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
22:27 21.12.2022
 
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине

Пентагон: новый пакет помощи США Украине включает ЗРК Patriot и ракеты к HIMARS

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Новый масштабный пакет военной помощи США Украине стоимостью в 1,85 миллиарда долларов включает в себя одну батарею ЗРК Patriot, ракеты HARM, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения, следует из обнародованного в среду заявления Пентагона.
Согласно этим данным, в пакет помощи, в частности, войдут 45 тысяч снарядов калибра 152 мм, 20 тысяч снарядов калибра 122 мм, 50 тысяч ракет для РСЗО "Град" и 100 тысяч снарядов калибра 125 мм для танков.
Также в рамках данного пакета помощи США поставят Киеву 500 высокопоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия, оптику и приборы ночного видения, бронежилеты, средства спутниковой связи и другое снаряжение.
Как заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен, с передачей этого пакета общий объем военной помощи, которую США выделили Киеву при нынешней вашингтонской администрации составит 21,9 миллиарда долларов. При этом, как сообщалось ранее, 1 миллиард долларов планируется выделить по линии госдепартамента, еще 850 миллионов - по линии Пентагона.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 21:42
Зеленский заявил, что хочет обсудить сотрудничество Украины и США
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнтони БлинкенСергей ЛавровСШАУкраинаРоссияМинистерство обороны СШАООНПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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