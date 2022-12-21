20:02 21.12.2022 (обновлено: 23:54 21.12.2022)
США предадут Украине системы ЗРК Patriot
Госсекретарь США Блинкен сообщил о включении ЗРК Patriot в новый пакет помощи Украине
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. США выделят Украине дополнительную военную помощь на сумму около 1,85 миллиарда долларов, включая ЗРК Patriot, заявил государственный секретарь Энтони Блинкен.
"США выделяют дополнительную военную помощь на сумму 1,85 миллиарда долларов, что включает первую передачу системы ПВО Patriot", — сообщил он.
По словам госсекретаря, новый масштабный пакет включает расширенные возможности в сфере ПВО и нанесения высокоточных ударов, а также критически важное снаряжение, которое ВСУ применяют на передовой.
"Таким образом, общий объем военной помощи составит беспрецедентные 21,9 миллиарда долларов с момента прихода к власти нынешней администрации", — отметил Блинкен.
В госдепе уточнили, что миллиард киевскому режиму выделят по линии дипведомства, еще 850 миллионов — по линии Пентагона.
Меморандум о выделении Украине очередного пакета военной помощи в среду подписал Джо Байден.
Объявление о предоставлении нового транша Киеву совпало по времени с визитом Владимира Зеленского, который 21 декабря прибыл в Вашингтон для проведения встречи с президентом США и выступления перед обеими палатами конгресса.
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После того как Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки киевскому режиму вооружений и военной техники на миллиарды долларов. Москва не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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