https://ria.ru/20221221/pomosch-1840367798.html

США предадут Украине системы ЗРК Patriot

США предадут Украине системы ЗРК Patriot - РИА Новости, 21.12.2022

США предадут Украине системы ЗРК Patriot

США выделят Украине дополнительную военную помощь на сумму около 1,85 миллиарда долларов, включая ЗРК Patriot, заявил государственный секретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T20:02

2022-12-21T20:02

2022-12-21T23:54

в мире

украина

сша

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

энтони блинкен

киев

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730982142_0:25:709:424_1920x0_80_0_0_ff546a9a3195407c7ddd09a48a12e4d4.jpg

ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. США выделят Украине дополнительную военную помощь на сумму около 1,85 миллиарда долларов, включая ЗРК Patriot, заявил государственный секретарь Энтони Блинкен."США выделяют дополнительную военную помощь на сумму 1,85 миллиарда долларов, что включает первую передачу системы ПВО Patriot", — сообщил он.По словам госсекретаря, новый масштабный пакет включает расширенные возможности в сфере ПВО и нанесения высокоточных ударов, а также критически важное снаряжение, которое ВСУ применяют на передовой."Таким образом, общий объем военной помощи составит беспрецедентные 21,9 миллиарда долларов с момента прихода к власти нынешней администрации", — отметил Блинкен.В госдепе уточнили, что миллиард киевскому режиму выделят по линии дипведомства, еще 850 миллионов — по линии Пентагона. Меморандум о выделении Украине очередного пакета военной помощи в среду подписал Джо Байден.Объявление о предоставлении нового транша Киеву совпало по времени с визитом Владимира Зеленского, который 21 декабря прибыл в Вашингтон для проведения встречи с президентом США и выступления перед обеими палатами конгресса.После того как Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки киевскому режиму вооружений и военной техники на миллиарды долларов. Москва не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840198054.html

https://ria.ru/20221221/krizis-1840176491.html

https://ria.ru/20221212/voyna-1837909776.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), энтони блинкен, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, владимир зеленский, джо байден