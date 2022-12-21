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США предадут Украине системы ЗРК Patriot - РИА Новости, 21.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/pomosch-1840367798.html
США предадут Украине системы ЗРК Patriot
США предадут Украине системы ЗРК Patriot - РИА Новости, 21.12.2022
США предадут Украине системы ЗРК Patriot
США выделят Украине дополнительную военную помощь на сумму около 1,85 миллиарда долларов, включая ЗРК Patriot, заявил государственный секретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T20:02
2022-12-21T23:54
в мире
украина
сша
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
энтони блинкен
киев
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. США выделят Украине дополнительную военную помощь на сумму около 1,85 миллиарда долларов, включая ЗРК Patriot, заявил государственный секретарь Энтони Блинкен."США выделяют дополнительную военную помощь на сумму 1,85 миллиарда долларов, что включает первую передачу системы ПВО Patriot", — сообщил он.По словам госсекретаря, новый масштабный пакет включает расширенные возможности в сфере ПВО и нанесения высокоточных ударов, а также критически важное снаряжение, которое ВСУ применяют на передовой."Таким образом, общий объем военной помощи составит беспрецедентные 21,9 миллиарда долларов с момента прихода к власти нынешней администрации", — отметил Блинкен.В госдепе уточнили, что миллиард киевскому режиму выделят по линии дипведомства, еще 850 миллионов — по линии Пентагона. Меморандум о выделении Украине очередного пакета военной помощи в среду подписал Джо Байден.Объявление о предоставлении нового транша Киеву совпало по времени с визитом Владимира Зеленского, который 21 декабря прибыл в Вашингтон для проведения встречи с президентом США и выступления перед обеими палатами конгресса.После того как Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки киевскому режиму вооружений и военной техники на миллиарды долларов. Москва не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221221/ukraina-1840198054.html
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в мире, украина, сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), энтони блинкен, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, владимир зеленский, джо байден
В мире, Украина, США, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Энтони Блинкен, Киев, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Владимир Зеленский, Джо Байден
20:02 21.12.2022 (обновлено: 23:54 21.12.2022)
 
США предадут Украине системы ЗРК Patriot

Госсекретарь США Блинкен сообщил о включении ЗРК Patriot в новый пакет помощи Украине

© Фото : U.S. Army Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : U.S. Army
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. США выделят Украине дополнительную военную помощь на сумму около 1,85 миллиарда долларов, включая ЗРК Patriot, заявил государственный секретарь Энтони Блинкен.
"США выделяют дополнительную военную помощь на сумму 1,85 миллиарда долларов, что включает первую передачу системы ПВО Patriot", — сообщил он.
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По словам госсекретаря, новый масштабный пакет включает расширенные возможности в сфере ПВО и нанесения высокоточных ударов, а также критически важное снаряжение, которое ВСУ применяют на передовой.
"Таким образом, общий объем военной помощи составит беспрецедентные 21,9 миллиарда долларов с момента прихода к власти нынешней администрации", — отметил Блинкен.
В госдепе уточнили, что миллиард киевскому режиму выделят по линии дипведомства, еще 850 миллионов — по линии Пентагона.
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Меморандум о выделении Украине очередного пакета военной помощи в среду подписал Джо Байден.
Объявление о предоставлении нового транша Киеву совпало по времени с визитом Владимира Зеленского, который 21 декабря прибыл в Вашингтон для проведения встречи с президентом США и выступления перед обеими палатами конгресса.

После того как Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки киевскому режиму вооружений и военной техники на миллиарды долларов. Москва не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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