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США выделят военную помощь Украине на миллиард долларов
США выделят военную помощь Украине на миллиард долларов - РИА Новости, 21.12.2022
США выделят военную помощь Украине на миллиард долларов
Президент США Джо Байден в среду подписал меморандум о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом до 1 миллиарда долларов, говорится в... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T19:51
2022-12-21T19:51
2022-12-21T19:59
специальная военная операция на украине
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украина
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду подписал меморандум о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом до 1 миллиарда долларов, говорится в документе, обнародованном Белым домом."В соответствии с полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами США...я настоящим делегирую госсекретарю полномочия...распорядиться ассигнованиями в размере до 1 миллиарда долларов из средств, выделенных министерству обороны, в целях оказания помощи Украине", - следует из меморандума.
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в мире, украина, джо байден, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джо Байден, США
19:51 21.12.2022 (обновлено: 19:59 21.12.2022)
США выделят военную помощь Украине на миллиард долларов
Белый дом: Байден распорядился о выделении Украине военной помощи на миллиард долларов