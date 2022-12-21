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США выделят военную помощь Украине на миллиард долларов - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/pomosch-1840366085.html
США выделят военную помощь Украине на миллиард долларов
США выделят военную помощь Украине на миллиард долларов - РИА Новости, 21.12.2022
США выделят военную помощь Украине на миллиард долларов
Президент США Джо Байден в среду подписал меморандум о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом до 1 миллиарда долларов, говорится в... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T19:51
2022-12-21T19:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду подписал меморандум о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом до 1 миллиарда долларов, говорится в документе, обнародованном Белым домом."В соответствии с полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами США...я настоящим делегирую госсекретарю полномочия...распорядиться ассигнованиями в размере до 1 миллиарда долларов из средств, выделенных министерству обороны, в целях оказания помощи Украине", - следует из меморандума.
https://ria.ru/20221221/rynok-1840357760.html
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в мире, украина, джо байден, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джо Байден, США
19:51 21.12.2022 (обновлено: 19:59 21.12.2022)
 
США выделят военную помощь Украине на миллиард долларов

Белый дом: Байден распорядился о выделении Украине военной помощи на миллиард долларов

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду подписал меморандум о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом до 1 миллиарда долларов, говорится в документе, обнародованном Белым домом.
"В соответствии с полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами США...я настоящим делегирую госсекретарю полномочия...распорядиться ассигнованиями в размере до 1 миллиарда долларов из средств, выделенных министерству обороны, в целях оказания помощи Украине", - следует из меморандума.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 19:06
Пентагон заявил о риске попадания военной помощи Украине на черный рынок
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДжо БайденСША
 
 
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