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США выделят военную помощь Украине на миллиард долларов

США выделят военную помощь Украине на миллиард долларов - РИА Новости, 21.12.2022

США выделят военную помощь Украине на миллиард долларов

Президент США Джо Байден в среду подписал меморандум о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом до 1 миллиарда долларов, говорится в... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T19:51

2022-12-21T19:51

2022-12-21T19:59

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду подписал меморандум о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом до 1 миллиарда долларов, говорится в документе, обнародованном Белым домом."В соответствии с полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами США...я настоящим делегирую госсекретарю полномочия...распорядиться ассигнованиями в размере до 1 миллиарда долларов из средств, выделенных министерству обороны, в целях оказания помощи Украине", - следует из меморандума.

https://ria.ru/20221221/rynok-1840357760.html

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в мире, украина, джо байден, сша