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Москвичи передали военнослужащим более тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 21.12.2022
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Москвичи передали военнослужащим более тысячи тонн гумпомощи
Москвичи передали военнослужащим более тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 21.12.2022
Москвичи передали военнослужащим более тысячи тонн гумпомощи
Москвичи передали военнослужащим и жителям новых территорий более тысячи тонн гуманитарной помощи, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе своего отчета перед... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T13:27
2022-12-21T13:27
москва
общество
сергей собянин
московская городская дума
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Москвичи передали военнослужащим и жителям новых территорий более тысячи тонн гуманитарной помощи, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Московской городской думы. "Москва и москвичи оказывают постоянную и искреннюю помощь в решении бытовых вопросов военнослужащих, в обеспечении необходимыми вещами и снаряжением. Москвичи передали гражданам пострадавших районов и военнослужащим более тысячи тонн гуманитарной помощи. Правительство Москвы взяло под особую защиту семьи мобилизованных москвичей", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Московской городской думы, говоря о мерах, оказываемым Москвой по линии специальной военной операции. Кроме того, мэр поблагодарил воинов за мужество и героизм, их семьи за терпение, а также тех, кто трудится на строительстве оборонительных сооружений, и москвичей за сострадание и единство.
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москва, общество, сергей собянин, московская городская дума
Москва, Общество, Сергей Собянин, Московская городская дума
13:27 21.12.2022
 
Москвичи передали военнослужащим более тысячи тонн гумпомощи

Собянин: москвичи передали военным и жителям новых регионов более тысячи тонн гумпомощи

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкСтенд гуманитарной миссии "#МЫВМЕСТЕ c Донбассом"
Стенд гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ c Донбассом - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стенд гуманитарной миссии "#МЫВМЕСТЕ c Донбассом". Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Москвичи передали военнослужащим и жителям новых территорий более тысячи тонн гуманитарной помощи, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Московской городской думы.
"Москва и москвичи оказывают постоянную и искреннюю помощь в решении бытовых вопросов военнослужащих, в обеспечении необходимыми вещами и снаряжением. Москвичи передали гражданам пострадавших районов и военнослужащим более тысячи тонн гуманитарной помощи. Правительство Москвы взяло под особую защиту семьи мобилизованных москвичей", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Московской городской думы, говоря о мерах, оказываемым Москвой по линии специальной военной операции.
Кроме того, мэр поблагодарил воинов за мужество и героизм, их семьи за терпение, а также тех, кто трудится на строительстве оборонительных сооружений, и москвичей за сострадание и единство.
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