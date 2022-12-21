https://ria.ru/20221221/pomosch-1840224521.html

Москвичи передали военнослужащим более тысячи тонн гумпомощи

Москвичи передали военнослужащим более тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 21.12.2022

Москвичи передали военнослужащим более тысячи тонн гумпомощи

Москвичи передали военнослужащим и жителям новых территорий более тысячи тонн гуманитарной помощи, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе своего отчета перед... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T13:27

2022-12-21T13:27

2022-12-21T13:27

москва

общество

сергей собянин

московская городская дума

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Москвичи передали военнослужащим и жителям новых территорий более тысячи тонн гуманитарной помощи, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Московской городской думы. "Москва и москвичи оказывают постоянную и искреннюю помощь в решении бытовых вопросов военнослужащих, в обеспечении необходимыми вещами и снаряжением. Москвичи передали гражданам пострадавших районов и военнослужащим более тысячи тонн гуманитарной помощи. Правительство Москвы взяло под особую защиту семьи мобилизованных москвичей", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Московской городской думы, говоря о мерах, оказываемым Москвой по линии специальной военной операции. Кроме того, мэр поблагодарил воинов за мужество и героизм, их семьи за терпение, а также тех, кто трудится на строительстве оборонительных сооружений, и москвичей за сострадание и единство.

https://ria.ru/20221216/pensii-1839297125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, сергей собянин, московская городская дума