https://ria.ru/20221221/pomosch-1840224521.html
Москвичи передали военнослужащим более тысячи тонн гумпомощи
Москвичи передали военнослужащим более тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 21.12.2022
Москвичи передали военнослужащим более тысячи тонн гумпомощи
Москвичи передали военнослужащим и жителям новых территорий более тысячи тонн гуманитарной помощи, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе своего отчета перед... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T13:27
2022-12-21T13:27
2022-12-21T13:27
москва
общество
сергей собянин
московская городская дума
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Москвичи передали военнослужащим и жителям новых территорий более тысячи тонн гуманитарной помощи, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Московской городской думы. "Москва и москвичи оказывают постоянную и искреннюю помощь в решении бытовых вопросов военнослужащих, в обеспечении необходимыми вещами и снаряжением. Москвичи передали гражданам пострадавших районов и военнослужащим более тысячи тонн гуманитарной помощи. Правительство Москвы взяло под особую защиту семьи мобилизованных москвичей", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Московской городской думы, говоря о мерах, оказываемым Москвой по линии специальной военной операции. Кроме того, мэр поблагодарил воинов за мужество и героизм, их семьи за терпение, а также тех, кто трудится на строительстве оборонительных сооружений, и москвичей за сострадание и единство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, сергей собянин, московская городская дума
Москва, Общество, Сергей Собянин, Московская городская дума
Москвичи передали военнослужащим более тысячи тонн гумпомощи
Собянин: москвичи передали военным и жителям новых регионов более тысячи тонн гумпомощи
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Москвичи передали военнослужащим и жителям новых территорий более тысячи тонн гуманитарной помощи, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Московской городской думы.
"Москва и москвичи оказывают постоянную и искреннюю помощь в решении бытовых вопросов военнослужащих, в обеспечении необходимыми вещами и снаряжением. Москвичи передали гражданам пострадавших районов и военнослужащим более тысячи тонн гуманитарной помощи. Правительство Москвы взяло под особую защиту семьи мобилизованных москвичей", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Московской городской думы, говоря о мерах, оказываемым Москвой по линии специальной военной операции.
Кроме того, мэр поблагодарил воинов за мужество и героизм, их семьи за терпение, а также тех, кто трудится на строительстве оборонительных сооружений, и москвичей за сострадание и единство.