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Байден объявит в среду о пакете военной помощи Киеву

Байден объявит в среду о пакете военной помощи Киеву - РИА Новости, 21.12.2022

Байден объявит в среду о пакете военной помощи Киеву

Президент США Джо Байден в ходе визита Владимира Зеленского в Вашингтон в среду объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине примерно на 2 миллиарда РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T09:09

2022-12-21T09:09

2022-12-21T09:09

в мире

сша

украина

киев

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

джо байден

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе визита Владимира Зеленского в Вашингтон в среду объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине примерно на 2 миллиарда долларов, в него войдут комплексы ПВО Patriot, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома. "Завтра президент Байден объявит о новом значительном пакете помощи Украине в сфере безопасности примерно на 2 миллиарда долларов", - сказал он. По его словам, в пакет войдет в том числе батарея ракет Patriot. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что США передадут Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot в рамках пакета военной помощи на 1,8 миллиарда долларов. По его данным, ожидается, что официально американские власти объявят об этом в среду. "Мы обучим украинские силы управлять ракетными комплексами в третьей стране. На этой уйдет определенное время", - добавил представитель Белого дома.

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украина

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Екатерина Зайцева

в мире, сша, украина, киев, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), джо байден, владимир зеленский