https://ria.ru/20221221/pomosch-1840157596.html
Байден объявит в среду о пакете военной помощи Киеву
Байден объявит в среду о пакете военной помощи Киеву - РИА Новости, 21.12.2022
Байден объявит в среду о пакете военной помощи Киеву
Президент США Джо Байден в ходе визита Владимира Зеленского в Вашингтон в среду объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине примерно на 2 миллиарда РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T09:09
2022-12-21T09:09
2022-12-21T09:09
в мире
сша
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джо байден
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе визита Владимира Зеленского в Вашингтон в среду объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине примерно на 2 миллиарда долларов, в него войдут комплексы ПВО Patriot, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома. "Завтра президент Байден объявит о новом значительном пакете помощи Украине в сфере безопасности примерно на 2 миллиарда долларов", - сказал он. По его словам, в пакет войдет в том числе батарея ракет Patriot. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что США передадут Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot в рамках пакета военной помощи на 1,8 миллиарда долларов. По его данным, ожидается, что официально американские власти объявят об этом в среду. "Мы обучим украинские силы управлять ракетными комплексами в третьей стране. На этой уйдет определенное время", - добавил представитель Белого дома.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, киев, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), джо байден, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Киев, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Джо Байден, Владимир Зеленский
Байден объявит в среду о пакете военной помощи Киеву
Байден объявит в среду о предоставлении военной помощи Киеву на два миллиарда долларов
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе визита Владимира Зеленского в Вашингтон в среду объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине примерно на 2 миллиарда долларов, в него войдут комплексы ПВО Patriot, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
"Завтра президент Байден объявит о новом значительном пакете помощи Украине в сфере безопасности примерно на 2 миллиарда долларов", - сказал он.
По его словам, в пакет войдет в том числе батарея ракет Patriot. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что США передадут Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot в рамках пакета военной помощи на 1,8 миллиарда долларов. По его данным, ожидается, что официально американские власти объявят об этом в среду.
"Мы обучим украинские силы управлять ракетными комплексами в третьей стране. На этой уйдет определенное время", - добавил представитель Белого дома.