Рейтинг@Mail.ru
Байден объявит в среду о пакете военной помощи Киеву - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221221/pomosch-1840157596.html
Байден объявит в среду о пакете военной помощи Киеву
Байден объявит в среду о пакете военной помощи Киеву - РИА Новости, 21.12.2022
Байден объявит в среду о пакете военной помощи Киеву
Президент США Джо Байден в ходе визита Владимира Зеленского в Вашингтон в среду объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине примерно на 2 миллиарда РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T09:09
2022-12-21T09:09
в мире
сша
украина
киев
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
джо байден
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835839727_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f1d4b08c80e0553fff6fccb8e41a1b1.jpg
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе визита Владимира Зеленского в Вашингтон в среду объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине примерно на 2 миллиарда долларов, в него войдут комплексы ПВО Patriot, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома. "Завтра президент Байден объявит о новом значительном пакете помощи Украине в сфере безопасности примерно на 2 миллиарда долларов", - сказал он. По его словам, в пакет войдет в том числе батарея ракет Patriot. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что США передадут Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot в рамках пакета военной помощи на 1,8 миллиарда долларов. По его данным, ожидается, что официально американские власти объявят об этом в среду. "Мы обучим украинские силы управлять ракетными комплексами в третьей стране. На этой уйдет определенное время", - добавил представитель Белого дома.
https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840157067.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835839727_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_e1aa3a196a666f66e48aa5b6f581dfe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), джо байден, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Киев, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Джо Байден, Владимир Зеленский
09:09 21.12.2022
 
Байден объявит в среду о пакете военной помощи Киеву

Байден объявит в среду о предоставлении военной помощи Киеву на два миллиарда долларов

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе визита Владимира Зеленского в Вашингтон в среду объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине примерно на 2 миллиарда долларов, в него войдут комплексы ПВО Patriot, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
"Завтра президент Байден объявит о новом значительном пакете помощи Украине в сфере безопасности примерно на 2 миллиарда долларов", - сказал он.
По его словам, в пакет войдет в том числе батарея ракет Patriot. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что США передадут Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot в рамках пакета военной помощи на 1,8 миллиарда долларов. По его данным, ожидается, что официально американские власти объявят об этом в среду.
"Мы обучим украинские силы управлять ракетными комплексами в третьей стране. На этой уйдет определенное время", - добавил представитель Белого дома.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
09:08Специальная военная операция на Украине
Белый дом назвал визит Зеленского в США "сигналом Путину" о поддержке Киева
 
В миреСШАУкраинаКиевПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Джо БайденВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала