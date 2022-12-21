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В Польше ужесточили контроль над украинскими беженцами
В Польше ужесточили контроль над украинскими беженцами - РИА Новости, 21.12.2022
В Польше ужесточили контроль над украинскими беженцами
В Польше ужесточили контроль над выдачей украинским беженцам пособия "500+", пишет Gazeta Wyborcza. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T04:40
2022-12-21T04:40
2022-12-21T05:39
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Польше ужесточили контроль над выдачей украинским беженцам пособия "500+", пишет Gazeta Wyborcza.Обозреватель газеты Каролина Козакевич отметила, что в конце сентября Войцех Бакун, мэр Перемышля, граничащего с Украиной, заявил о том, что украинцы занимаются вымогательством социальных пособий. По словам мэра, его сообщение "представляет объективную оценку ситуации в приграничном городе".В ближайшее время Управление социального страхования (УСС) заявило, что выезд гражданина Украины из Польши на срок более месяца лишает его права на легальное пребывание в стране. В противном случае, право на получение пособия для семей "500+" будет утрачено. Об этом заявила пресс-секретарь УСС Ивона Ковальская-Матис.Обозреватель также сделала акцент на том, что УСС обладает полным спектром возможностей проверки факта выезда гражданина Украины из Польши. "Предупреждаю, что УСС имеет доступ к реестру пограничной службы, который используется для проверки права на льготы", — заявила Ковальская-Матис.Отмечено также, что сообщения об отъезде украинцев, получающих пособие, поступают от третьих лиц, например, от сотрудников школ, в которых учатся дети граждан Украины.С начала российской спецоперации в Польшу с Украины прибыли более семи миллионов человек, более пяти миллионов выехали обратно. Получив статус беженца в Польше, они имеют право получить широкий спектр помощи, в том числе материальной.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыло более семи миллионов переселенцев с Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, польша, оон
В мире, Украина, Польша, ООН
04:40 21.12.2022 (обновлено: 05:39 21.12.2022)
В Польше ужесточили контроль над украинскими беженцами
Gazeta Wyborcza: Польша ужесточила контроль над пособиями "500+" для украинских беженцев
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
В Польше ужесточили контроль над выдачей украинским беженцам пособия "500+", пишет Gazeta Wyborcza
.
Обозреватель газеты Каролина Козакевич отметила, что в конце сентября Войцех Бакун, мэр Перемышля, граничащего с Украиной
, заявил о том, что украинцы занимаются вымогательством социальных пособий. По словам мэра, его сообщение "представляет объективную оценку ситуации в приграничном городе".
В ближайшее время Управление социального страхования (УСС) заявило, что выезд гражданина Украины из Польши на срок более месяца лишает его права на легальное пребывание в стране. В противном случае, право на получение пособия для семей "500+" будет утрачено. Об этом заявила пресс-секретарь УСС Ивона Ковальская-Матис.
"Управление социального страхования уже приостановило выдачу более 110 тысяч пособий", — добавила она.
Обозреватель также сделала акцент на том, что УСС обладает полным спектром возможностей проверки факта выезда гражданина Украины из Польши.
"Предупреждаю, что УСС имеет доступ к реестру пограничной службы, который используется для проверки права на льготы", — заявила Ковальская-Матис.
Отмечено также, что сообщения об отъезде украинцев, получающих пособие, поступают от третьих лиц, например, от сотрудников школ, в которых учатся дети граждан Украины.
С начала российской спецоперации в Польшу с Украины прибыли более семи миллионов человек, более пяти миллионов выехали обратно. Получив статус беженца в Польше, они имеют право получить широкий спектр помощи, в том числе материальной.
По данным Управления Верховного комиссара ООН
по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыло более семи миллионов переселенцев с Украины.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>