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В Польше ужесточили контроль над украинскими беженцами

В Польше ужесточили контроль над украинскими беженцами - РИА Новости, 21.12.2022

В Польше ужесточили контроль над украинскими беженцами

В Польше ужесточили контроль над выдачей украинским беженцам пособия "500+", пишет Gazeta Wyborcza. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T04:40

2022-12-21T04:40

2022-12-21T05:39

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Польше ужесточили контроль над выдачей украинским беженцам пособия "500+", пишет Gazeta Wyborcza.Обозреватель газеты Каролина Козакевич отметила, что в конце сентября Войцех Бакун, мэр Перемышля, граничащего с Украиной, заявил о том, что украинцы занимаются вымогательством социальных пособий. По словам мэра, его сообщение "представляет объективную оценку ситуации в приграничном городе".В ближайшее время Управление социального страхования (УСС) заявило, что выезд гражданина Украины из Польши на срок более месяца лишает его права на легальное пребывание в стране. В противном случае, право на получение пособия для семей "500+" будет утрачено. Об этом заявила пресс-секретарь УСС Ивона Ковальская-Матис.Обозреватель также сделала акцент на том, что УСС обладает полным спектром возможностей проверки факта выезда гражданина Украины из Польши. "Предупреждаю, что УСС имеет доступ к реестру пограничной службы, который используется для проверки права на льготы", — заявила Ковальская-Матис.Отмечено также, что сообщения об отъезде украинцев, получающих пособие, поступают от третьих лиц, например, от сотрудников школ, в которых учатся дети граждан Украины.С начала российской спецоперации в Польшу с Украины прибыли более семи миллионов человек, более пяти миллионов выехали обратно. Получив статус беженца в Польше, они имеют право получить широкий спектр помощи, в том числе материальной.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыло более семи миллионов переселенцев с Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221214/izrail-1838614982.html

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