https://ria.ru/20221221/politika-1840062689.html

Срок — не помеха. К власти в США может прийти уголовник

Срок — не помеха. К власти в США может прийти уголовник - РИА Новости, 21.12.2022

Срок — не помеха. К власти в США может прийти уголовник

Американские законодатели продолжают давить на экс-президента Дональда Трампа. Спецкомитет палаты представителей рекомендовал возбудить уголовное дело против... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T08:00

2022-12-21T08:00

2022-12-21T08:02

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Американские законодатели продолжают давить на экс-президента Дональда Трампа. Спецкомитет палаты представителей рекомендовал возбудить уголовное дело против него в рамках расследования штурма Капитолия в январе прошлого года. О том, как это скажется на внутриполитической ситуации, — в материале РИА Новости.Под шквалом обвиненийВ конце лета Трампа обвинили в том, что, покидая Белый дом, он прихватил с собой секретные документы. Обыски в поместье Мар-а-Лаго во Флориде подтвердили подозрения.Вместе с тем следователи допускают, что Трамп вывез бумаги не из злого умысла, а исключительно в качестве "сувениров". Окончательно еще не определились.Кроме того, в конгрессе хотят, чтобы Минюст возбудил против экс-президента уголовное дело в связи с нападением на Капитолий 6 января 2021-го. Парламентарии считают, что Трамп нарушил по меньшей мере четыре федеральных закона: препятствовал официальной процедуре правительства после президентских выборов 2020 года, участвовал в сговоре с целью введения в заблуждение властей, допускал провокационные заявления, способствовал организации антигосударственного мятежа.Суммарное наказание по всем статьям — до 40 лет заключения.Охота на ведьмПо делу о штурме Капитолия арестовали более 800 человек. Трамп отвергает все обвинения. По его словам, то, что происходит, — это охота на ведьм, организованная действующей администрацией Белого дома."Люди понимают, что "Демократическое бюро расследований" (так Трамп иронично переиначивает название ФБР, имея в виду Демпартию. — Прим. ред.) стремится помешать мне баллотироваться на пост президента, поскольку знает, что я выиграю", — говорит он.Его сторонники тоже возмущены. Однако в Республиканской партии от токсичного бывшего лидера порядком устали. Если летом он лидировал в опросах общественного мнения, то сейчас уступает губернатору Флориды Рону Десантису. По данным декабрьского исследования газеты USA Today, Трампа поддерживают 56 процентов республиканцев, Десантиса — 65.Тем не менее движение MAGA (от предвыборного лозунга "Make America Great Again") по-прежнему сильно. И рейтинг Трампа не меньше, чем у Джо Байдена. Это, очевидно, сильно беспокоит демократов.Четкие критерииРешение спецкомитета палаты представителей о передаче дела экс-президента в Минюст — во многом символическое.Конечно, рекомендация расследовать четыре возможных преступления повышает вероятность предъявления обвинений и даже вынесения приговора. Однако для президентской кампании 2024-го это не столь важно. Конституция США четко определяет требования к кандидату на пост главы государства: старше 35 лет, американское гражданство по рождению, проживание в стране не менее 14 лет. Трамп этим условиям вполне соответствует.Более того, был исторический прецедент. В 1969-м Верховный суд рассматривал "Дело Пауэлла против Маккормака". Палата представителей запретила пастору Адаму Клейтону Пауэллу — младшему баллотироваться в конгресс из-за сомнительных валютных операций. Обвиняемый это опротестовал — и суд его поддержал, постановив, что "конгресс не имеет права изменять текст конституции".Так что отстранить Трампа от выборов демократы не в силах.Подводные камниЕсть, правда, 14-я поправка, запрещающая занимать федеральные должности любому, кто, "приняв присягу, <…> участвовал в восстании".Но и здесь имеются подводные камни. Поправка не относится непосредственно к посту президента и не считается "самостоятельно исполняемой". То есть для ее реализации требуется особое постановление. Трамп может указать на "Закон об амнистии" 1872 года, разрешивший назначать чиновников из бывших Конфедеративных Штатов. И оспорить то, что его действия вообще связали с "восстанием".Даже в случае осуждения и лишения свободы кандидату в президенты не запрещено продолжать кампанию. В американской истории на федеральные должности не раз баллотировались и даже избирались заключенные. В 1798-м Мэтью Лайон стал конгрессменом, отбывая срок за подстрекательство к мятежу. Юджин Дебс, основатель Социалистической партии Америки, претендовал на пост президента в 1920 году, находясь в тюрьме по той же причине. Хотя он проиграл выборы, 913 тысяч голосов набрал.Перспективы отстраненияЕсли Трампа осудят, а он все же одержит победу в президенсткой гонке в 2024-м, конгресс уже постфактум может объявить ему импичмент и отстранить от должности.Конституция это предусматривает — за "государственную измену, взяточничество, тяжкие преступления и проступки".Применять ли такую формулировку к Трампу — вопрос, который должен решить конгресс. "Тяжкие преступления и проступки" — понятие размытое, и к какому выводу придет суд, сказать сложно.Но импичмент маловероятен, если республиканцы сохранят контроль хотя бы над одной из двух палат конгресса.

https://ria.ru/20220810/politika-1808374497.html

https://ria.ru/20220909/ssha-1815557029.html

https://ria.ru/20210215/impichment-1597602958.html

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в мире, дональд трамп, рон десантис, джо байден, сша, америка, фбр