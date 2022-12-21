https://ria.ru/20221221/pogoda-1840185760.html

Москвичам пообещали до трех градусов тепла в выходные

Москвичам пообещали до трех градусов тепла в выходные - РИА Новости, 21.12.2022

Москвичам пообещали до трех градусов тепла в выходные

В ближайшие выходные в Москве ожидается не свойственная для конца декабря погода: плюс три градуса по Цельсию, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:18

2022-12-21T11:18

2022-12-21T11:29

москва

общество

погода

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В ближайшие выходные в Москве ожидается не свойственная для конца декабря погода: плюс три градуса по Цельсию, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.По словам синоптика, уже в четверг в столицу вернется оттепель."На выходных у нас будет преобладать облачная погода, осадки - от небольших до умеренных - ожидаются и в субботу, и в воскресенье, в смешанной фазе - мокрый снег, дождь. Температура в течение суток практически будет одинаковой. В ночные часы будет преобладать минус 3 - плюс 2, в дневные - минус 2 - плюс 3. То есть температура буде выше климатической нормы градусов на 6-7. Такая погода не свойственна для конца декабря", - рассказала Позднякова.

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода