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Москвичам пообещали до трех градусов тепла в выходные - РИА Новости, 21.12.2022
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Москвичам пообещали до трех градусов тепла в выходные
Москвичам пообещали до трех градусов тепла в выходные - РИА Новости, 21.12.2022
Москвичам пообещали до трех градусов тепла в выходные
В ближайшие выходные в Москве ожидается не свойственная для конца декабря погода: плюс три градуса по Цельсию, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:18
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москва
общество
погода
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В ближайшие выходные в Москве ожидается не свойственная для конца декабря погода: плюс три градуса по Цельсию, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.По словам синоптика, уже в четверг в столицу вернется оттепель."На выходных у нас будет преобладать облачная погода, осадки - от небольших до умеренных - ожидаются и в субботу, и в воскресенье, в смешанной фазе - мокрый снег, дождь. Температура в течение суток практически будет одинаковой. В ночные часы будет преобладать минус 3 - плюс 2, в дневные - минус 2 - плюс 3. То есть температура буде выше климатической нормы градусов на 6-7. Такая погода не свойственна для конца декабря", - рассказала Позднякова.
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москва, общество, погода
Москва, Общество, Погода
11:18 21.12.2022 (обновлено: 11:29 21.12.2022)
 
Москвичам пообещали до трех градусов тепла в выходные

Синоптик заявил, что москвичей в выходные ожидает до трех градусов тепла

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЖенщина с собакой в заснеженном Нескучном саду в Москве
Женщина с собакой в заснеженном Нескучном саду в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Женщина с собакой в заснеженном Нескучном саду в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В ближайшие выходные в Москве ожидается не свойственная для конца декабря погода: плюс три градуса по Цельсию, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, уже в четверг в столицу вернется оттепель.
"На выходных у нас будет преобладать облачная погода, осадки - от небольших до умеренных - ожидаются и в субботу, и в воскресенье, в смешанной фазе - мокрый снег, дождь. Температура в течение суток практически будет одинаковой. В ночные часы будет преобладать минус 3 - плюс 2, в дневные - минус 2 - плюс 3. То есть температура буде выше климатической нормы градусов на 6-7. Такая погода не свойственна для конца декабря", - рассказала Позднякова.
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