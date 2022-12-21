https://ria.ru/20221221/pogoda-1840185760.html
Москвичам пообещали до трех градусов тепла в выходные
Москвичам пообещали до трех градусов тепла в выходные - РИА Новости, 21.12.2022
Москвичам пообещали до трех градусов тепла в выходные
В ближайшие выходные в Москве ожидается не свойственная для конца декабря погода: плюс три градуса по Цельсию, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:18
2022-12-21T11:18
2022-12-21T11:29
москва
общество
погода
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В ближайшие выходные в Москве ожидается не свойственная для конца декабря погода: плюс три градуса по Цельсию, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.По словам синоптика, уже в четверг в столицу вернется оттепель."На выходных у нас будет преобладать облачная погода, осадки - от небольших до умеренных - ожидаются и в субботу, и в воскресенье, в смешанной фазе - мокрый снег, дождь. Температура в течение суток практически будет одинаковой. В ночные часы будет преобладать минус 3 - плюс 2, в дневные - минус 2 - плюс 3. То есть температура буде выше климатической нормы градусов на 6-7. Такая погода не свойственна для конца декабря", - рассказала Позднякова.
https://ria.ru/20221220/moskva-1839918350.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, общество, погода
11:18 21.12.2022 (обновлено: 11:29 21.12.2022)
Москвичам пообещали до трех градусов тепла в выходные
Синоптик заявил, что москвичей в выходные ожидает до трех градусов тепла
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В ближайшие выходные в Москве ожидается не свойственная для конца декабря погода: плюс три градуса по Цельсию, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, уже в четверг в столицу вернется оттепель.
"На выходных у нас будет преобладать облачная погода, осадки - от небольших до умеренных - ожидаются и в субботу, и в воскресенье, в смешанной фазе - мокрый снег, дождь. Температура в течение суток практически будет одинаковой. В ночные часы будет преобладать минус 3 - плюс 2, в дневные - минус 2 - плюс 3. То есть температура буде выше климатической нормы градусов на 6-7. Такая погода не свойственна для конца декабря", - рассказала Позднякова.