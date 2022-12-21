https://ria.ru/20221221/pogoda-1840152717.html
Москвичей предупредили о ледяном дожде в среду
Москвичей предупредили о ледяном дожде в среду - РИА Новости, 21.12.2022
Москвичей предупредили о ледяном дожде в среду
Повышение температуры воздуха ожидается в Москве в среду, к вечеру возможен ледяной дождь, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T08:21
2022-12-21T08:21
2022-12-21T08:21
елена волосюк
общество
москва
снегопад в москве
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Повышение температуры воздуха ожидается в Москве в среду, к вечеру возможен ледяной дождь, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. "Сегодня к Москве с запада приблизится теплый атмосферный фронт, так что погода нас ожидает облачная, с небольшим снегом. Во второй половине дня, ближе к вечеру, на фоне постепенного повышения температуры мы не исключаем вероятность гололедных явлений и местами ледяных дождей. Что касается температуры, то она постепенно повысится до минус 2 - минус 4 градусов, в столичном регионе мы обещаем минус 1 - минус 6, а вот вечером станет даже ещё теплее", - рассказала Волосюк. По ее словам, ветер будет дуть с юга, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 744 миллиметра ртутного столба, это немного ниже московской нормы.
https://ria.ru/20221221/solntsestoyanie-1839920482.html
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РИА Новости
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елена волосюк, общество, москва, снегопад в москве
Елена Волосюк, Общество, Москва, Снегопад в Москве
Москвичей предупредили о ледяном дожде в среду
Синоптик Волосюк: в Москве в среду ожидается потепление, к вечеру возможен ледяной дождь
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Повышение температуры воздуха ожидается в Москве в среду, к вечеру возможен ледяной дождь, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня к Москве с запада приблизится теплый атмосферный фронт, так что погода нас ожидает облачная, с небольшим снегом. Во второй половине дня, ближе к вечеру, на фоне постепенного повышения температуры мы не исключаем вероятность гололедных явлений и местами ледяных дождей. Что касается температуры, то она постепенно повысится до минус 2 - минус 4 градусов, в столичном регионе мы обещаем минус 1 - минус 6, а вот вечером станет даже ещё теплее", - рассказала Волосюк.
По ее словам, ветер будет дуть с юга, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 744 миллиметра ртутного столба, это немного ниже московской нормы.