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Москвичей предупредили о ледяном дожде в среду - РИА Новости, 21.12.2022
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Москвичей предупредили о ледяном дожде в среду
Москвичей предупредили о ледяном дожде в среду - РИА Новости, 21.12.2022
Москвичей предупредили о ледяном дожде в среду
Повышение температуры воздуха ожидается в Москве в среду, к вечеру возможен ледяной дождь, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T08:21
2022-12-21T08:21
елена волосюк
общество
москва
снегопад в москве
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Повышение температуры воздуха ожидается в Москве в среду, к вечеру возможен ледяной дождь, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. "Сегодня к Москве с запада приблизится теплый атмосферный фронт, так что погода нас ожидает облачная, с небольшим снегом. Во второй половине дня, ближе к вечеру, на фоне постепенного повышения температуры мы не исключаем вероятность гололедных явлений и местами ледяных дождей. Что касается температуры, то она постепенно повысится до минус 2 - минус 4 градусов, в столичном регионе мы обещаем минус 1 - минус 6, а вот вечером станет даже ещё теплее", - рассказала Волосюк. По ее словам, ветер будет дуть с юга, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 744 миллиметра ртутного столба, это немного ниже московской нормы.
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елена волосюк, общество, москва, снегопад в москве
Елена Волосюк, Общество, Москва, Снегопад в Москве
08:21 21.12.2022
 
Москвичей предупредили о ледяном дожде в среду

Синоптик Волосюк: в Москве в среду ожидается потепление, к вечеру возможен ледяной дождь

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВоробей сидит на покрытом льдом ограждении
Воробей сидит на покрытом льдом ограждении - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Воробей сидит на покрытом льдом ограждении. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Повышение температуры воздуха ожидается в Москве в среду, к вечеру возможен ледяной дождь, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня к Москве с запада приблизится теплый атмосферный фронт, так что погода нас ожидает облачная, с небольшим снегом. Во второй половине дня, ближе к вечеру, на фоне постепенного повышения температуры мы не исключаем вероятность гололедных явлений и местами ледяных дождей. Что касается температуры, то она постепенно повысится до минус 2 - минус 4 градусов, в столичном регионе мы обещаем минус 1 - минус 6, а вот вечером станет даже ещё теплее", - рассказала Волосюк.
По ее словам, ветер будет дуть с юга, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 744 миллиметра ртутного столба, это немного ниже московской нормы.
Зимний лес - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
02:14
День зимнего солнцестояния
 
Елена ВолосюкОбществоМоскваСнегопад в Москве
 
 
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