https://ria.ru/20221221/podgotovka-1840280580.html

Путин: 150 тысяч мобилизованных проходят подготовку на полигонах

Путин: 150 тысяч мобилизованных проходят подготовку на полигонах - РИА Новости, 21.12.2022

Путин: 150 тысяч мобилизованных проходят подготовку на полигонах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 150 тысяч из 300 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, другая половина находится в зоне боевых... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:44

2022-12-21T15:44

2022-12-21T15:44

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что 150 тысяч из 300 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, другая половина находится в зоне боевых действий, этого для СВО достаточно. "В ряды вооруженных сил призвано, как известно, 300 тысяч человек. Часть из них уже находится в зоне боевых действий. Как докладывает министр обороны, начальник генштаба, 150 тысяч человек находятся, проходят подготовку на военных полигонах, и это достаточный резерв для ведения операции", - сказал Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ. По его словам, "это практически стратегический резерв, который в боевых действиях сегодня не используется, но люди там проходят боевую подготовку".

https://ria.ru/20221221/opyt-1840279999.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии