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Путин: 150 тысяч мобилизованных проходят подготовку на полигонах
Путин: 150 тысяч мобилизованных проходят подготовку на полигонах - РИА Новости, 21.12.2022
Путин: 150 тысяч мобилизованных проходят подготовку на полигонах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что 150 тысяч из 300 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, другая половина находится в зоне боевых... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:44
2022-12-21T15:44
2022-12-21T15:44
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что 150 тысяч из 300 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, другая половина находится в зоне боевых действий, этого для СВО достаточно. "В ряды вооруженных сил призвано, как известно, 300 тысяч человек. Часть из них уже находится в зоне боевых действий. Как докладывает министр обороны, начальник генштаба, 150 тысяч человек находятся, проходят подготовку на военных полигонах, и это достаточный резерв для ведения операции", - сказал Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ. По его словам, "это практически стратегический резерв, который в боевых действиях сегодня не используется, но люди там проходят боевую подготовку".
https://ria.ru/20221221/opyt-1840279999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Частичная мобилизация в России
Путин: 150 тысяч мобилизованных проходят подготовку на полигонах
Путин: 150 тысяч из 300 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что 150 тысяч из 300 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, другая половина находится в зоне боевых действий, этого для СВО достаточно.
"В ряды вооруженных сил призвано, как известно, 300 тысяч человек. Часть из них уже находится в зоне боевых действий. Как докладывает министр обороны, начальник генштаба, 150 тысяч человек находятся, проходят подготовку на военных полигонах, и это достаточный резерв для ведения операции", - сказал Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ.
По его словам, "это практически стратегический резерв, который в боевых действиях сегодня не используется, но люди там проходят боевую подготовку".