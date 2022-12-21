Рейтинг@Mail.ru
Путин: 150 тысяч мобилизованных проходят подготовку на полигонах - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/podgotovka-1840280580.html
Путин: 150 тысяч мобилизованных проходят подготовку на полигонах
Путин: 150 тысяч мобилизованных проходят подготовку на полигонах - РИА Новости, 21.12.2022
Путин: 150 тысяч мобилизованных проходят подготовку на полигонах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что 150 тысяч из 300 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, другая половина находится в зоне боевых... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:44
2022-12-21T15:44
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_317:649:2804:2048_1920x0_80_0_0_5c841d6b671137803b82bcdedd899081.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что 150 тысяч из 300 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, другая половина находится в зоне боевых действий, этого для СВО достаточно. "В ряды вооруженных сил призвано, как известно, 300 тысяч человек. Часть из них уже находится в зоне боевых действий. Как докладывает министр обороны, начальник генштаба, 150 тысяч человек находятся, проходят подготовку на военных полигонах, и это достаточный резерв для ведения операции", - сказал Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ. По его словам, "это практически стратегический резерв, который в боевых действиях сегодня не используется, но люди там проходят боевую подготовку".
https://ria.ru/20221221/opyt-1840279999.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_309:511:2358:2048_1920x0_80_0_0_73da6cce465462af0d4a582091b27da0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Частичная мобилизация в России
15:44 21.12.2022
 
Путин: 150 тысяч мобилизованных проходят подготовку на полигонах

Путин: 150 тысяч из 300 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоенная подготовка мобилизованных на Запорожском направлении
Военная подготовка мобилизованных на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военная подготовка мобилизованных на Запорожском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что 150 тысяч из 300 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, другая половина находится в зоне боевых действий, этого для СВО достаточно.
"В ряды вооруженных сил призвано, как известно, 300 тысяч человек. Часть из них уже находится в зоне боевых действий. Как докладывает министр обороны, начальник генштаба, 150 тысяч человек находятся, проходят подготовку на военных полигонах, и это достаточный резерв для ведения операции", - сказал Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ.
По его словам, "это практически стратегический резерв, который в боевых действиях сегодня не используется, но люди там проходят боевую подготовку".
Военнослужащий ВС России в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 15:42Специальная военная операция на Украине
За время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военных
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала