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Журналисты Татарстана собрали подарки для детей Лисичанска

Журналисты Татарстана собрали подарки для детей Лисичанска - РИА Новости, 21.12.2022

Журналисты Татарстана собрали подарки для детей Лисичанска

Журналисты СМИ Татарстана и Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" присоединились к сбору новогодних подарков для детей... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:58

2022-12-21T16:58

2022-12-21T16:58

республика татарстан

ильсур метшин

лисичанск

казань

луганская народная республика

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КАЗАНЬ, 21 дек – РИА Новости. Журналисты СМИ Татарстана и Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" присоединились к сбору новогодних подарков для детей Лисичанска, почти 40 коробок подарков завтра отправятся в ЛНР, сообщает агентство. "Журналистское сообщество, редакции средств массовой информации собрали 38 коробок подарков на общую сумму более 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Наборы пластилина, красок, карандашей, фломастеров, рукоделия, книг и игрушек для детей разных возрастов направлены на республиканский склад гуманитарной помощи "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!", а уже завтра отправятся в Лисичанск. "Я бы хотел выразить благодарность всему журналистскому сообществу, коллективам. Буквально за несколько дней собрали такое большое количество подарков, и этим мы вносим свой посильный вклад в общее дело", - сказал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" Айдар Салимгараев. Акция организована общественным движением "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!". В сборе подарков активное участие принимали сотрудники Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям, полиграфическо-издательского комплекса "Идел-Пресс", ГТРК "Татарстан", ИА "Татар-информ", Татарского книжного издательства, редакций газет республики. Накануне из Казани в Лисичанск отправилась партия гуманитарного груза весом более 100 тонн, в составе которой не только стройматериалы, инструменты, медикаменты, постельное белье, продукты, но и 2 тысячи новогодних подарков для детей и 12 тонн мандаринов. Вклад в сбор гуманитарной помощи внесли более 300 организаций. "Наш новогодний подарок, который мы отправляем от имени всех жителей Казани, состоит не только из того, что необходимо для восстановления мирной жизни жителей Лисичанска. Мы хотели, чтобы волшебство новогоднего праздника дошло и до детей, которые разделяют со взрослыми тяготы жизни. Поэтому в одной из фур 12 тонн мандаринов. Мы надеемся, что волшебство случится, мир наступит, и мы этого искренне желаем нашему дружескому Лисичанску", - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

лисичанск

казань

луганская народная республика

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ильсур метшин, лисичанск, казань, луганская народная республика