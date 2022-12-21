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СоюзМаш России направил подарки военнослужащим

СоюзМаш России направил подарки военнослужащим - РИА Новости, 21.12.2022

СоюзМаш России направил подарки военнослужащим

16 декабря 2022 года Союз машиностроителей России в рамках благотворительной акции "Всегда рядом" передал более 2 тысяч новогодних подарков военнослужащим... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T10:53

2022-12-21T10:53

2022-12-21T10:53

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МОСКВА, 21 дек – Пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк". 16 декабря 2022 года Союз машиностроителей России в рамках благотворительной акции "Всегда рядом" передал более 2 тысяч новогодних подарков военнослужащим. Мероприятие прошло на территории 27-ой отдельной гвардейской Севастопольской Краснознаменной мотострелковой бригады имени 60-летия образования СССР.В акции приняли участие первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев; помощник генерального директора по социальным проектам Госкорпорации Ростех, член Бюро СоюзМаш России Юлия Воронова; заместитель начальника Национального центра управления обороной РФ, генерал-лейтенант Виктор Новожилов; врио Командир бригады, майор Алексей Румянцев."Вы будете первыми, кто получит эти новогодние подарки, письма детей сотрудников оборонных и промышленных предприятий контура Союза машиностроителей России, которые искренне адресованы вашим сослуживцам. Я абсолютно уверен, что вы чувствуете любовь тех людей, которые, может быть, лично вас не знают, но желают вам добра и счастья", — заявил Владимир Гутенев.Первый вице-президент СоюзМаш также рассказал, что 14 декабря отправлены 40 тысяч новогодних подарков военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, общей массой 100 тонн."Союз машиностроителей России и Лига содействия оборонным предприятиям с начала СВО оказывает помощь жителям Донбасса, вынужденным переселенцам и военным. Уже направлено более 2700 тонн гуманитарной помощи непосредственно на новые территории. В преддверии Нового года по инициативе сотрудников наших предприятий, их детей решили порадовать наших солдат, изготовив 40 тысяч подарков. Все они два дня назад уже отправлены на фронт к нашим защитникам", — подчеркнул депутат Госдумы."Спасибо вам, что вы готовы служить, защищать женщин, детей, матерей, стариков, что вы рядом, и у нас есть надежный тыл. Я желаю, чтобы вы всегда в душе имели веру, были упорны и понимали, что вы – наша опора", — сказала Юлия Воронова, выступая перед военнослужащими.В рамках акции также состоялась концертная программа с участием народного артиста РФ Федора Добронравова и заслуженного артиста РФ Виктора Добронравова. Звезды исполнили патриотические и народные песни.Новикомбанк, как опорный банк Госкорпорации Ростех, поддерживает все инициативы и проекты Союза машиностроителей России, объединяющего крупнейшие корпорации и компании высокотехнологичных отраслей экономики. С 2018 года председатель правления банка Елена Георгиева является куратором Воронежского отделения СоюзМаша, чьи усилия направлены на создание благоприятной экономической, технологической и социальной среды для устойчивого промышленного роста в регионе.АО АКБ "НОВИКОМБАНК" входит в 25 крупнейших банков России. Новикомбанку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности: АКРА "А+(RU)", "Эксперт РА" "ruА+" и "НКР" АА-.ru со стабильным прогнозом. Новикомбанк предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева – член Бюро ЦС ООО "СоюзМаш России", куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

пресс-релизы