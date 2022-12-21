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Все дети мобилизованных Приамурья получат подарки, заявил губернатор

Все дети мобилизованных Приамурья получат подарки, заявил губернатор - РИА Новости, 21.12.2022

Все дети мобилизованных Приамурья получат подарки, заявил губернатор

Глава Амурской области Василий Орлов поручил проконтролировать муниципалитеты, чтобы подарки к Новому году получили все дети мобилизованных жителей, сообщили в... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T07:53

2022-12-21T07:53

2022-12-21T07:53

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

амурская область

константиновка

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 дек - РИА Новости. Глава Амурской области Василий Орлов поручил проконтролировать муниципалитеты, чтобы подарки к Новому году получили все дети мобилизованных жителей, сообщили в правительстве региона. "Повышенное внимание сейчас нужно уделить детям из семей мобилизованных жителей области. Все дети должны получить новогодние подарки, уже решено, что они будут закуплены за счет средств фонда "Доброта". Главам районов необходимо лично проследить за проведением новогодних елок на своих территориях с учетом эпидемиологической ситуации и проконтролировать, чтобы дети из семей участников военной спецоперации получили на них приглашения", - цитирует Орлова его пресс-служба. По данным минсоцзащиты области, единовременные выплаты в размере 150 тысяч рублей перечислены на счета 99,6 % мобилизованных жителей Приамурья. Компенсации расходов за ЖКУ получили 98% семей мобилизованных, подавших заявление. С оставшимися семьями, которые не обратились за выплатой, в индивидуальном порядке работают сотрудники социальной защиты населения. "Детские" выплаты перечислены всем подавшим заявления и имеющим право на данную выплату. Министерство ведет работу по ряду обращений от участников военной спецоперации, деньги пока не получивших. Отмечается, что работу с семьями продолжают районные штабы по оказанию помощи. В Константиновском районе принято 53 обращения, из которых 22 касались вопросов оформления и получения выплат. В 10 случаях людям требовалась помощь в доставке семьям угля и дров. В двух - приобретения твердого топлива. Маме двух сыновей, участвующих в спецоперации, помогли купить и установить трехфазный счетчик электроэнергии. Еще трем семьям мобилизованных напилили и уложили дрова, одной семье - почистили снег. В эту работу активно включились аграрные предприятия района. Так, трем семьям из села Зеньковка местная организация ООО "Соя" бесплатно привезла по 1 тонне пшеницы и 2 тонны овса, а также 35 рулонов сена для кормления животных. В селе Верхняя Полтавка отделение ООО "Амурагрокомплекс" обеспечило на первое время семьи мобилизованных дровами и углем. Пожилому отцу военнослужащего 2,5 тонны угля привез фермер из села Орловка. Жительнице Константиновки предприниматель Денис Дутов завез дрова. По словам главы Константиновского района Александра Колесникова, в районе ведется сбор помощи для военнослужащих. В прошлом месяце силами неравнодушных жителей удалось собрать 23 коробки необходимых вещей. Вместе с ними военным передали письма и рисунки со словами поддержки от школьников района. В декабре в районе собрана очередная партия помощи, куда вошло все необходимое для участников спецоперации, уточнил он.

https://ria.ru/20221219/priamure-1839678779.html

https://ria.ru/20221221/avtomobili-1840146322.html

https://ria.ru/20221219/torgovlya-1839744617.html

амурская область

константиновка

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общество, василий орлов (губернатор), амурская область, константиновка