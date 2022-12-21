https://ria.ru/20221221/platforma-1842427845.html

АК "Россия" получит российскую платформу управления мобильными устройствами

АК "Россия" получит российскую платформу управления мобильными устройствами - РИА Новости, 30.12.2022

АК "Россия" получит российскую платформу управления мобильными устройствами

Авиакомпания "Россия" (Группа Аэрофлот) переходит на отечественный программный продукт в области управления мобильными устройствами для поддержки летных... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-21T11:49

2022-12-21T11:49

2022-12-30T11:52

пресс-релизы

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МОСКВА, 21 дек – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Авиакомпания "Россия" (Группа Аэрофлот) переходит на отечественный программный продукт в области управления мобильными устройствами для поддержки летных экипажей."Новая отечественная разработка позволяет решить актуальные задачи. В условиях ограничений в отношении гражданской авиации России особенно важно поддерживать безопасность на должном уровне, а также сохранять комфортные условия для работников, использующих электронные бортовые портфели. Мы планомерно работаем над сокращением рисков нарушения непрерывности функционирования бизнес-процессов и расширяем возможности управления информационной безопасностью на базе отечественных решений", – отметила начальник отдела EFB службы навигации департамента производства полетов авиакомпании "Россия" Ирина Баженова.Программа UEM SafeMobile постепенно внедряется в рамках программы импортозамещения сервисов и систем корпоративной инфраструктуры авиакомпании "Россия". Это унифицированное решение для комплексной автоматизации управления электронными устройствами (MDM – Mobile Device Management).UEM SafeMobile позволит реализовать единую политику в области информационной безопасности, поддержать электронный документооборот во всех бизнес-процессах авиакомпании, оперативно предоставлять работникам актуальные версии корпоративных приложений, а также ограничивать использование устройств в личных целях, обеспечивая доступ только к разрешенным приложениям и функциям."Мы рады, что решаем одну из задач в сфере импортозамещения и обеспечиваем авиакомпанию "Россия" инструментами для централизованного управления мобильными устройствами, к которым привыкли ее работники", – сказал заместитель генерального директора по развитию НИИ СОКБ Центр разработки Олег Ассур.Ранее "Россия" первой среди отечественных авиакомпаний внедрила портативный электронный бортовой портфель (Electronic Flight Bag, EFB) на планшетном компьютере для использования на всех этапах полета. Устройство зарекомендовало себя эффективным средством информационного обеспечения членов экипажа. Безопасность полета, приоритет авиакомпании "Россия", напрямую зависит от качественного уровня подготовки к полету, актуальности и достоверности предоставляемой информации. С внедрением электронного бортового портфеля работа пилотов была оптимизирована, обеспечена оперативность доступа к необходимой информации и ее удобная визуализация. Библиотека EFB содержит более 7 тысяч документов, включая аэронавигационную информацию, метеорологические данные, летно-техническую документацию, таблицы взлетно-посадочных характеристик и т.п. Электронный планшет позволил отказаться от использования объемной и тяжелой бумажной документации на борту самолета. Концепция "безбумажной кабины" снизила топливные расходы авиакомпании, облегчив массу бортовых документов и увеличив коммерческую загрузку рейсов.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы