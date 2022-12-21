https://ria.ru/20221221/picasso-1840182506.html
Умерла старшая дочь Пабло Пикассо
Умерла старшая дочь Пабло Пикассо - РИА Новости, 21.12.2022
Умерла старшая дочь Пабло Пикассо
Майя Руис-Пикассо, старшая дочь знаменитого франко-испанского художника Пабло Пикассо, умерла в возрасте 87 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:26
2022-12-21T11:26
2022-12-21T11:26
культура
новости культуры
пабло пикассо
париж
франция
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840174240_617:494:3064:1870_1920x0_80_0_0_cdd797bcb3f58f71f4ef4df0abb4e9c9.jpg
ПАРИЖ, 21 дек – РИА Новости. Майя Руис-Пикассо, старшая дочь знаменитого франко-испанского художника Пабло Пикассо, умерла в возрасте 87 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике семьи художника. Она запечатлена на многих картинах своего отца. Среди них "Майя с куклой", "Майя в одежде моряка", "Майя на лодке", "Майя в красном фартуке" и другие. Пикассо был дважды женат, у него было четверо детей. Мать Майи – любовница и натурщица художника Мария-Тереза Вальтер. Их отношения начались, когда художник еще жил со своей первой супругой – русской балериной Ольгой Хохловой – и продлились 13 лет.
https://ria.ru/20221214/riccardi-1838537848.html
париж
франция
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840174240_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_dbcce31f91c82ab8ed3c0056eb22d305.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, пабло пикассо, париж, франция, испания
Культура, Новости культуры, Пабло Пикассо, Париж, Франция, Испания
Умерла старшая дочь Пабло Пикассо
Старшая дочь Пабло Пикассо Майя Руис-Пикассо скончалась в возрасте 87 лет во Франции
ПАРИЖ, 21 дек – РИА Новости. Майя Руис-Пикассо, старшая дочь знаменитого франко-испанского художника Пабло Пикассо, умерла в возрасте 87 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике семьи художника.
"Майя Руис-Пикассо скончалась мирно сегодня утром в окружении семьи в возрасте 87 лет", – говорится в тексте сообщения.
Она запечатлена на многих картинах своего отца. Среди них "Майя с куклой", "Майя в одежде моряка", "Майя на лодке", "Майя в красном фартуке" и другие.
Пикассо был дважды женат, у него было четверо детей. Мать Майи – любовница и натурщица художника Мария-Тереза Вальтер. Их отношения начались, когда художник еще жил со своей первой супругой – русской балериной Ольгой Хохловой – и продлились 13 лет.