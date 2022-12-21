https://ria.ru/20221221/picasso-1840182506.html

Умерла старшая дочь Пабло Пикассо

Умерла старшая дочь Пабло Пикассо - РИА Новости, 21.12.2022

Умерла старшая дочь Пабло Пикассо

Майя Руис-Пикассо, старшая дочь знаменитого франко-испанского художника Пабло Пикассо, умерла в возрасте 87 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:26

2022-12-21T11:26

2022-12-21T11:26

культура

новости культуры

пабло пикассо

париж

франция

испания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840174240_617:494:3064:1870_1920x0_80_0_0_cdd797bcb3f58f71f4ef4df0abb4e9c9.jpg

ПАРИЖ, 21 дек – РИА Новости. Майя Руис-Пикассо, старшая дочь знаменитого франко-испанского художника Пабло Пикассо, умерла в возрасте 87 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике семьи художника. Она запечатлена на многих картинах своего отца. Среди них "Майя с куклой", "Майя в одежде моряка", "Майя на лодке", "Майя в красном фартуке" и другие. Пикассо был дважды женат, у него было четверо детей. Мать Майи – любовница и натурщица художника Мария-Тереза Вальтер. Их отношения начались, когда художник еще жил со своей первой супругой – русской балериной Ольгой Хохловой – и продлились 13 лет.

https://ria.ru/20221214/riccardi-1838537848.html

париж

франция

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, пабло пикассо, париж, франция, испания