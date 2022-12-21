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Умерла старшая дочь Пабло Пикассо - РИА Новости, 21.12.2022
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Культура
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Умерла старшая дочь Пабло Пикассо
Умерла старшая дочь Пабло Пикассо - РИА Новости, 21.12.2022
Умерла старшая дочь Пабло Пикассо
Майя Руис-Пикассо, старшая дочь знаменитого франко-испанского художника Пабло Пикассо, умерла в возрасте 87 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:26
2022-12-21T11:26
культура
новости культуры
пабло пикассо
париж
франция
испания
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ПАРИЖ, 21 дек – РИА Новости. Майя Руис-Пикассо, старшая дочь знаменитого франко-испанского художника Пабло Пикассо, умерла в возрасте 87 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике семьи художника. Она запечатлена на многих картинах своего отца. Среди них "Майя с куклой", "Майя в одежде моряка", "Майя на лодке", "Майя в красном фартуке" и другие. Пикассо был дважды женат, у него было четверо детей. Мать Майи – любовница и натурщица художника Мария-Тереза Вальтер. Их отношения начались, когда художник еще жил со своей первой супругой – русской балериной Ольгой Хохловой – и продлились 13 лет.
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новости культуры, пабло пикассо, париж, франция, испания
Культура, Новости культуры, Пабло Пикассо, Париж, Франция, Испания
11:26 21.12.2022
 
Умерла старшая дочь Пабло Пикассо

Старшая дочь Пабло Пикассо Майя Руис-Пикассо скончалась в возрасте 87 лет во Франции

© AFP 2022 / Valery HachМайя Видмайер-Пикассо, дочь испанского художника Пабло Пикассо
Майя Видмайер-Пикассо, дочь испанского художника Пабло Пикассо - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AFP 2022 / Valery Hach
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ПАРИЖ, 21 дек – РИА Новости. Майя Руис-Пикассо, старшая дочь знаменитого франко-испанского художника Пабло Пикассо, умерла в возрасте 87 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике семьи художника.
"Майя Руис-Пикассо скончалась мирно сегодня утром в окружении семьи в возрасте 87 лет", – говорится в тексте сообщения.
Она запечатлена на многих картинах своего отца. Среди них "Майя с куклой", "Майя в одежде моряка", "Майя на лодке", "Майя в красном фартуке" и другие.
Пикассо был дважды женат, у него было четверо детей. Мать Майи – любовница и натурщица художника Мария-Тереза Вальтер. Их отношения начались, когда художник еще жил со своей первой супругой – русской балериной Ольгой Хохловой – и продлились 13 лет.
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