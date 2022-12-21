https://ria.ru/20221221/perepravka-1840253851.html

СБУ ликвидировала каналы переправки мужчин призывного возраста за границу

СБУ ликвидировала каналы переправки мужчин призывного возраста за границу - РИА Новости, 21.12.2022

СБУ ликвидировала каналы переправки мужчин призывного возраста за границу

Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала новые каналы переправки мужчин призывного возраста за границу, к их работе могут быть причастны депутаты... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T14:52

2022-12-21T14:52

2022-12-21T14:52

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала новые каналы переправки мужчин призывного возраста за границу, к их работе могут быть причастны депутаты районного совета Киевской области, сообщило в среду ведомство. "СБУ ликвидировала новые каналы побега уклонистов за границу, к схемам причастны депутаты районного совета Киевской области. Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить побег за границу более сотни уклонистов", - сообщает служба безопасности в своем Telegram-канале. По данным ведомства, организаторы нелегальных трафиков предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы Украины под видом волонтеров или попытаться "обойти" контрольно-пропускные пункты. Стоимость таких услуг начиналась от 4 тысяч долларов. Сумма зависела от региона проживания и срочности выезда. "Во время комплексных мероприятий в Киевской области разоблачена местная жительница, которая "регистрировала" своих клиентов как представителей местной благотворительной организации. Затем вносила недостоверные сведения в систему "Путь". Для этого использовала собственные связи, в том числе среди представителей депутатского корпуса одного из районных советов Киевской области", - добавили в службе безопасности. Женщине сообщили о подозрении по части 3 статьи 332 "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". По данным ведомства, еще одна схема нелегальной миграции ликвидирована в Одесской области. Там мужчин призывного возраста скрытно переправляли в Евросоюз вне установленных пунктов пропуска. Следующий канал нелегального выезда пролегал через Молдавию. Для поиска клиентов использовался специально созданный Telegram-канал.

https://ria.ru/20221220/sbu-1839961374.html

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html

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