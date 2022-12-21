СБУ ликвидировала каналы переправки мужчин призывного возраста за границу
СБУ заявила о ликвидации каналов переправки мужчин призывного возраста за границу
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала новые каналы переправки мужчин призывного возраста за границу, к их работе могут быть причастны депутаты районного совета Киевской области, сообщило в среду ведомство.
"СБУ ликвидировала новые каналы побега уклонистов за границу, к схемам причастны депутаты районного совета Киевской области. Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить побег за границу более сотни уклонистов", - сообщает служба безопасности в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, организаторы нелегальных трафиков предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы Украины под видом волонтеров или попытаться "обойти" контрольно-пропускные пункты. Стоимость таких услуг начиналась от 4 тысяч долларов. Сумма зависела от региона проживания и срочности выезда.
"Во время комплексных мероприятий в Киевской области разоблачена местная жительница, которая "регистрировала" своих клиентов как представителей местной благотворительной организации. Затем вносила недостоверные сведения в систему "Путь". Для этого использовала собственные связи, в том числе среди представителей депутатского корпуса одного из районных советов Киевской области", - добавили в службе безопасности. Женщине сообщили о подозрении по части 3 статьи 332 "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".
По данным ведомства, еще одна схема нелегальной миграции ликвидирована в Одесской области. Там мужчин призывного возраста скрытно переправляли в Евросоюз вне установленных пунктов пропуска. Следующий канал нелегального выезда пролегал через Молдавию. Для поиска клиентов использовался специально созданный Telegram-канал.