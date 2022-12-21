Пентагон: ВСУ потребуется несколько месяцев, чтобы освоить ЗРК Patriot
Пентагон считает, что ВСУ потребуется несколько месяцев, чтобы освоить ЗРК Patriot
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот"
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. США считают, что украинским военным потребуется несколько месяцев, чтобы освоить передаваемые им зенитно-ракетные комплексы Patriot, сообщила высокопоставленный представитель американского оборонного истеблишмента.
Системы ПВО Patriot вошли в очередной пакет военной помощи Украине объемом почти в два миллиарда долларов.
"Патриоты" требуют обучения. Мы считаем, что понадобится несколько месяцев на то, чтобы украинские силы получили подготовку, необходимую для их успешного использования", - сказала она.
"Тренировка - это главный лимитирующий по времени фактор… Системы будут применят украинцы. Так что это совершенно необходимо", - добавила чиновница.
Она добавила, что передаваемая батарея Patriot не станет "серебряной пулей" против российских самолетов или ракет и должна использоваться во взаимодействии с другими средствами ПВО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.