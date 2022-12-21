https://ria.ru/20221221/patriot-1840393576.html

Пентагон: ВСУ потребуется несколько месяцев, чтобы освоить ЗРК Patriot

Пентагон: ВСУ потребуется несколько месяцев, чтобы освоить ЗРК Patriot - РИА Новости, 21.12.2022

Пентагон: ВСУ потребуется несколько месяцев, чтобы освоить ЗРК Patriot

США считают, что украинским военным потребуется несколько месяцев, чтобы освоить передаваемые им зенитно-ракетные комплексы Patriot, сообщила высокопоставленный РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T23:36

2022-12-21T23:36

2022-12-21T23:36

специальная военная операция на украине

сергей лавров

украина

россия

сша

министерство обороны сша

патриот

нато

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. США считают, что украинским военным потребуется несколько месяцев, чтобы освоить передаваемые им зенитно-ракетные комплексы Patriot, сообщила высокопоставленный представитель американского оборонного истеблишмента. Системы ПВО Patriot вошли в очередной пакет военной помощи Украине объемом почти в два миллиарда долларов. "Тренировка - это главный лимитирующий по времени фактор… Системы будут применят украинцы. Так что это совершенно необходимо", - добавила чиновница. Она добавила, что передаваемая батарея Patriot не станет "серебряной пулей" против российских самолетов или ракет и должна использоваться во взаимодействии с другими средствами ПВО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221221/ssha-1840388263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей лавров, украина, россия, сша, министерство обороны сша, патриот, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )