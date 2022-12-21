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Пентагон: ВСУ потребуется несколько месяцев, чтобы освоить ЗРК Patriot - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/patriot-1840393576.html
Пентагон: ВСУ потребуется несколько месяцев, чтобы освоить ЗРК Patriot
Пентагон: ВСУ потребуется несколько месяцев, чтобы освоить ЗРК Patriot - РИА Новости, 21.12.2022
Пентагон: ВСУ потребуется несколько месяцев, чтобы освоить ЗРК Patriot
США считают, что украинским военным потребуется несколько месяцев, чтобы освоить передаваемые им зенитно-ракетные комплексы Patriot, сообщила высокопоставленный РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T23:36
2022-12-21T23:36
специальная военная операция на украине
сергей лавров
украина
россия
сша
министерство обороны сша
патриот
нато
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. США считают, что украинским военным потребуется несколько месяцев, чтобы освоить передаваемые им зенитно-ракетные комплексы Patriot, сообщила высокопоставленный представитель американского оборонного истеблишмента. Системы ПВО Patriot вошли в очередной пакет военной помощи Украине объемом почти в два миллиарда долларов. "Тренировка - это главный лимитирующий по времени фактор… Системы будут применят украинцы. Так что это совершенно необходимо", - добавила чиновница. Она добавила, что передаваемая батарея Patriot не станет "серебряной пулей" против российских самолетов или ракет и должна использоваться во взаимодействии с другими средствами ПВО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сергей лавров, украина, россия, сша, министерство обороны сша, патриот, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Украина, Россия, США, Министерство обороны США, Патриот, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
23:36 21.12.2022
 
Пентагон: ВСУ потребуется несколько месяцев, чтобы освоить ЗРК Patriot

Пентагон считает, что ВСУ потребуется несколько месяцев, чтобы освоить ЗРК Patriot

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот"
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. США считают, что украинским военным потребуется несколько месяцев, чтобы освоить передаваемые им зенитно-ракетные комплексы Patriot, сообщила высокопоставленный представитель американского оборонного истеблишмента.
Системы ПВО Patriot вошли в очередной пакет военной помощи Украине объемом почти в два миллиарда долларов.
"Патриоты" требуют обучения. Мы считаем, что понадобится несколько месяцев на то, чтобы украинские силы получили подготовку, необходимую для их успешного использования", - сказала она.
"Тренировка - это главный лимитирующий по времени фактор… Системы будут применят украинцы. Так что это совершенно необходимо", - добавила чиновница.
Она добавила, что передаваемая батарея Patriot не станет "серебряной пулей" против российских самолетов или ракет и должна использоваться во взаимодействии с другими средствами ПВО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 22:42Специальная военная операция на Украине
Байден заявил, что США продолжат наращивать военную поддержку Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровУкраинаРоссияСШАМинистерство обороны СШАПатриотНАТОПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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