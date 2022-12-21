Рейтинг@Mail.ru
Украинских военных обучат работе с ЗРК Patriot в Германии, рассказали в США - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221221/patriot-1840380736.html
Украинских военных обучат работе с ЗРК Patriot в Германии, рассказали в США
Украинских военных обучат работе с ЗРК Patriot в Германии, рассказали в США - РИА Новости, 21.12.2022
Украинских военных обучат работе с ЗРК Patriot в Германии, рассказали в США
Обучение украинских военных работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot будет проходить в ФРГ и еще одной стране, заявил катарскому телеканалу al-Jazeera... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T21:34
2022-12-21T21:34
в мире
энтони блинкен
владимир зеленский
джо байден
украина
киев
россия
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838532010_0:13:1800:1026_1920x0_80_0_0_d8fdeeab2cb934c5e7776a5cf2649a67.jpg
КАИР, 21 дек - РИА Новости. Обучение украинских военных работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot будет проходить в ФРГ и еще одной стране, заявил катарскому телеканалу al-Jazeera американский чиновник. США выделяют Украине дополнительную военную помощь на сумму порядка 1,85 миллиарда долларов, она включает в себя систему ЗРК Patriot, которые запрашивал Киев, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен. По словам госсекретаря, масштабный пакет военной помощи Киеву включает "расширенные возможности в сфере противовоздушной обороны и нанесения высокоточных ударов, а также критически важное снаряжение, которое Украина применяет на поле боя". "Обучение украинских военных обращению с системой ЗРК Patriot будет проходить в Германии и еще одной стране", - сказал каналу американский чиновник. По его словам, в пакет помощи вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и противорадиолокационные ракеты. Как уточняется в документе госдепа, 1 миллиард из помощи выделят Киеву по линии дипведомства, еще 850 миллионов - по линии Пентагона. Объявление о выделении новой масштабной военной помощи Украине совпало по времени с визитом Владимира Зеленского, который в среду прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом и выступлением перед обеими палатами конгресса. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221212/voyna-1837909776.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221221/psaki-1840348949.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838532010_0:0:1595:1196_1920x0_80_0_0_5f9f771ca0acccaccb2d898b1038b337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энтони блинкен, владимир зеленский, джо байден, украина, киев, россия, министерство обороны сша, оон, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, Киев, Россия, Министерство обороны США, ООН, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
21:34 21.12.2022
 
Украинских военных обучат работе с ЗРК Patriot в Германии, рассказали в США

Американский чиновник: украинских военных обучат работе с ЗРК Patriot в Германии

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 21 дек - РИА Новости. Обучение украинских военных работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot будет проходить в ФРГ и еще одной стране, заявил катарскому телеканалу al-Jazeera американский чиновник.
США выделяют Украине дополнительную военную помощь на сумму порядка 1,85 миллиарда долларов, она включает в себя систему ЗРК Patriot, которые запрашивал Киев, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен. По словам госсекретаря, масштабный пакет военной помощи Киеву включает "расширенные возможности в сфере противовоздушной обороны и нанесения высокоточных ударов, а также критически важное снаряжение, которое Украина применяет на поле боя".
Морской пехотинец Вооруженных сил США во время учений - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 08:00
США планируют полномасштабную войну с Россией
"Обучение украинских военных обращению с системой ЗРК Patriot будет проходить в Германии и еще одной стране", - сказал каналу американский чиновник.
По его словам, в пакет помощи вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и противорадиолокационные ракеты.
Как уточняется в документе госдепа, 1 миллиард из помощи выделят Киеву по линии дипведомства, еще 850 миллионов - по линии Пентагона. Объявление о выделении новой масштабной военной помощи Украине совпало по времени с визитом Владимира Зеленского, который в среду прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом и выступлением перед обеими палатами конгресса.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 18:37В мире
Псаки нашла объяснение визиту Зеленского в США
 
В миреЭнтони БлинкенВладимир ЗеленскийДжо БайденУкраинаКиевРоссияМинистерство обороны СШАООНПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала