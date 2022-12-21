https://ria.ru/20221221/patriot-1840380736.html

Украинских военных обучат работе с ЗРК Patriot в Германии, рассказали в США

Украинских военных обучат работе с ЗРК Patriot в Германии, рассказали в США - РИА Новости, 21.12.2022

Украинских военных обучат работе с ЗРК Patriot в Германии, рассказали в США

Обучение украинских военных работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot будет проходить в ФРГ и еще одной стране, заявил катарскому телеканалу al-Jazeera... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T21:34

2022-12-21T21:34

2022-12-21T21:34

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КАИР, 21 дек - РИА Новости. Обучение украинских военных работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot будет проходить в ФРГ и еще одной стране, заявил катарскому телеканалу al-Jazeera американский чиновник. США выделяют Украине дополнительную военную помощь на сумму порядка 1,85 миллиарда долларов, она включает в себя систему ЗРК Patriot, которые запрашивал Киев, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен. По словам госсекретаря, масштабный пакет военной помощи Киеву включает "расширенные возможности в сфере противовоздушной обороны и нанесения высокоточных ударов, а также критически важное снаряжение, которое Украина применяет на поле боя". "Обучение украинских военных обращению с системой ЗРК Patriot будет проходить в Германии и еще одной стране", - сказал каналу американский чиновник. По его словам, в пакет помощи вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и противорадиолокационные ракеты. Как уточняется в документе госдепа, 1 миллиард из помощи выделят Киеву по линии дипведомства, еще 850 миллионов - по линии Пентагона. Объявление о выделении новой масштабной военной помощи Украине совпало по времени с визитом Владимира Зеленского, который в среду прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом и выступлением перед обеими палатами конгресса. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221212/voyna-1837909776.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221221/psaki-1840348949.html

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в мире, энтони блинкен, владимир зеленский, джо байден, украина, киев, россия, министерство обороны сша, оон, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )