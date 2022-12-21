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У Германии нет Patriot, которые можно передать Украине, заявили в Берлине - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/patriot-1840337876.html
У Германии нет Patriot, которые можно передать Украине, заявили в Берлине
У Германии нет Patriot, которые можно передать Украине, заявили в Берлине - РИА Новости, 21.12.2022
У Германии нет Patriot, которые можно передать Украине, заявили в Берлине
Германия не располагает сейчас доступными системами противовоздушной обороны Patriot, которые она могла бы направить Украине, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:55
2022-12-21T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
владимир зеленский
сергей лавров
россия
германия
украина
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БЕРЛИН, 21 дек - РИА Новости. Германия не располагает сейчас доступными системами противовоздушной обороны Patriot, которые она могла бы направить Украине, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. "В настоящий момент у Германии нет систем (Patriot), которые мы могли бы отправить (Украине). В этой связи мы рады тому, что США предпринимает такой шаг", - сказал Хебештрайт на брифинге в среду. Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявил журналистам, что президент США Джо Байден в ходе визита Владимира Зеленского в Вашингтон в среду объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине примерно на 2 миллиарда долларов, в него войдут комплексы ПВО Patriot. В Белом доме в среду заявили, что США не ищут прямой конфронтации с РФ и не пойдут на отправку своих сил на Украину. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221221/vygoda-1840219479.html
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в мире, джо байден, владимир зеленский, сергей лавров, россия, германия, украина, оон, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Россия, Германия, Украина, ООН, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
17:55 21.12.2022
 
У Германии нет Patriot, которые можно передать Украине, заявили в Берлине

Представитель правительства Хебештрайт: у ФРГ нет систем Patriot для передачи Украине

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 дек - РИА Новости. Германия не располагает сейчас доступными системами противовоздушной обороны Patriot, которые она могла бы направить Украине, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"В настоящий момент у Германии нет систем (Patriot), которые мы могли бы отправить (Украине). В этой связи мы рады тому, что США предпринимает такой шаг", - сказал Хебештрайт на брифинге в среду.
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 13:05Специальная военная операция на Украине
Россия может извлечь выгоду, если Украина получит Patriot, считает эксперт
Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявил журналистам, что президент США Джо Байден в ходе визита Владимира Зеленского в Вашингтон в среду объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине примерно на 2 миллиарда долларов, в него войдут комплексы ПВО Patriot. В Белом доме в среду заявили, что США не ищут прямой конфронтации с РФ и не пойдут на отправку своих сил на Украину.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 03:03Специальная военная операция на Украине
США передадут Украине ЗРК Patriot, сообщили СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденВладимир ЗеленскийСергей ЛавровРоссияГерманияУкраинаООНПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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