https://ria.ru/20221221/patriot-1840337876.html

У Германии нет Patriot, которые можно передать Украине, заявили в Берлине

У Германии нет Patriot, которые можно передать Украине, заявили в Берлине - РИА Новости, 21.12.2022

У Германии нет Patriot, которые можно передать Украине, заявили в Берлине

Германия не располагает сейчас доступными системами противовоздушной обороны Patriot, которые она могла бы направить Украине, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T17:55

2022-12-21T17:55

2022-12-21T17:55

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

владимир зеленский

сергей лавров

россия

германия

украина

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БЕРЛИН, 21 дек - РИА Новости. Германия не располагает сейчас доступными системами противовоздушной обороны Patriot, которые она могла бы направить Украине, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. "В настоящий момент у Германии нет систем (Patriot), которые мы могли бы отправить (Украине). В этой связи мы рады тому, что США предпринимает такой шаг", - сказал Хебештрайт на брифинге в среду. Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявил журналистам, что президент США Джо Байден в ходе визита Владимира Зеленского в Вашингтон в среду объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине примерно на 2 миллиарда долларов, в него войдут комплексы ПВО Patriot. В Белом доме в среду заявили, что США не ищут прямой конфронтации с РФ и не пойдут на отправку своих сил на Украину. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221221/vygoda-1840219479.html

https://ria.ru/20221221/patriot-1840142360.html

россия

германия

украина

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в мире, джо байден, владимир зеленский, сергей лавров, россия, германия, украина, оон, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )