https://ria.ru/20221221/pasporta-1840221593.html

В ЕС решили не признавать российские паспорта, выданные в новых субъектах

В ЕС решили не признавать российские паспорта, выданные в новых субъектах - РИА Новости, 21.12.2022

В ЕС решили не признавать российские паспорта, выданные в новых субъектах

Официальное решение о непризнании в ЕС российских паспортов, выданных в новых субъектах РФ, а также в Абхазии и Южной Осетии, вступает в силу в четверг, 22... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T13:10

2022-12-21T13:10

2022-12-21T13:10

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Официальное решение о непризнании в ЕС российских паспортов, выданных в новых субъектах РФ, а также в Абхазии и Южной Осетии, вступает в силу в четверг, 22 декабря, следует из опубликованного в официальном журнале Евросоюза решения. Совет ЕС 8 декабря окончательно утвердил решение не признавать российские паспорта, выданные в новых субъектах РФ, а также в Абхазии и Южной Осетии. В документе говорится, что эти документы "не принимаются в качестве действующих проездных документов для следующих целей: выдача визы, пересечение внешних границ (ЕС – ред.)". В решении также указывается, что исключения делаются для владельцев таких документов, которые ранее уже являлись гражданами РФ, лиц, являвшихся на момент выдачи документов несовершеннолетними или недееспособными, а также в случае запросов убежища и в частных гуманитарных ситуациях. Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий называл такое решение дискриминационным и еще раз демонстрирующим "истинное лицо, точнее, кривую морду европейской демократии". В МИД РФ назвали это решение ЕС бесчеловечными санкциями и политикой сегрегации. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

https://ria.ru/20221221/shengen-1840215935.html

https://ria.ru/20220906/shengen-1814909761.html

россия

абхазия

южная осетия

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в мире, владимир путин, россия, абхазия, южная осетия, госдума рф, евросоюз