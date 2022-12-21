В ЕС решили не признавать российские паспорта, выданные в новых субъектах
В ЕС вступит в силу решение о непризнании российских паспортов, выданных в новых субъектах
Паспорт РФ. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Официальное решение о непризнании в ЕС российских паспортов, выданных в новых субъектах РФ, а также в Абхазии и Южной Осетии, вступает в силу в четверг, 22 декабря, следует из опубликованного в официальном журнале Евросоюза решения.
Совет ЕС 8 декабря окончательно утвердил решение не признавать российские паспорта, выданные в новых субъектах РФ, а также в Абхазии и Южной Осетии.
В документе говорится, что эти документы "не принимаются в качестве действующих проездных документов для следующих целей: выдача визы, пересечение внешних границ (ЕС – ред.)".
В решении также указывается, что исключения делаются для владельцев таких документов, которые ранее уже являлись гражданами РФ, лиц, являвшихся на момент выдачи документов несовершеннолетними или недееспособными, а также в случае запросов убежища и в частных гуманитарных ситуациях.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий называл такое решение дискриминационным и еще раз демонстрирующим "истинное лицо, точнее, кривую морду европейской демократии".
В МИД РФ назвали это решение ЕС бесчеловечными санкциями и политикой сегрегации.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
6 сентября, 17:41ТуризмВ ЕК допустили усложнение получения шенгена для россиян