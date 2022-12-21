Рейтинг@Mail.ru
В ЕС решили не признавать российские паспорта, выданные в новых субъектах - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/pasporta-1840221593.html
В ЕС решили не признавать российские паспорта, выданные в новых субъектах
В ЕС решили не признавать российские паспорта, выданные в новых субъектах - РИА Новости, 21.12.2022
В ЕС решили не признавать российские паспорта, выданные в новых субъектах
Официальное решение о непризнании в ЕС российских паспортов, выданных в новых субъектах РФ, а также в Абхазии и Южной Осетии, вступает в силу в четверг, 22... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T13:10
2022-12-21T13:10
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
абхазия
южная осетия
госдума рф
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808564342_0:127:3212:1934_1920x0_80_0_0_d39b6a0983fed18fb9a22f28fee372da.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Официальное решение о непризнании в ЕС российских паспортов, выданных в новых субъектах РФ, а также в Абхазии и Южной Осетии, вступает в силу в четверг, 22 декабря, следует из опубликованного в официальном журнале Евросоюза решения. Совет ЕС 8 декабря окончательно утвердил решение не признавать российские паспорта, выданные в новых субъектах РФ, а также в Абхазии и Южной Осетии. В документе говорится, что эти документы "не принимаются в качестве действующих проездных документов для следующих целей: выдача визы, пересечение внешних границ (ЕС – ред.)". В решении также указывается, что исключения делаются для владельцев таких документов, которые ранее уже являлись гражданами РФ, лиц, являвшихся на момент выдачи документов несовершеннолетними или недееспособными, а также в случае запросов убежища и в частных гуманитарных ситуациях. Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий называл такое решение дискриминационным и еще раз демонстрирующим "истинное лицо, точнее, кривую морду европейской демократии". В МИД РФ назвали это решение ЕС бесчеловечными санкциями и политикой сегрегации. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
https://ria.ru/20221221/shengen-1840215935.html
https://ria.ru/20220906/shengen-1814909761.html
россия
абхазия
южная осетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808564342_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d43bd4dc6cd741592bdedb817e282278.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, абхазия, южная осетия, госдума рф, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Абхазия, Южная Осетия, Госдума РФ, Евросоюз
13:10 21.12.2022
 
В ЕС решили не признавать российские паспорта, выданные в новых субъектах

В ЕС вступит в силу решение о непризнании российских паспортов, выданных в новых субъектах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПаспорт РФ
Паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Паспорт РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Официальное решение о непризнании в ЕС российских паспортов, выданных в новых субъектах РФ, а также в Абхазии и Южной Осетии, вступает в силу в четверг, 22 декабря, следует из опубликованного в официальном журнале Евросоюза решения.
Совет ЕС 8 декабря окончательно утвердил решение не признавать российские паспорта, выданные в новых субъектах РФ, а также в Абхазии и Южной Осетии.
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 12:51Туризм
В МИД прокомментировали решение ЕС по шенгену россиянам из ДНР, ЛНР и Крыма
В документе говорится, что эти документы "не принимаются в качестве действующих проездных документов для следующих целей: выдача визы, пересечение внешних границ (ЕС – ред.)".
В решении также указывается, что исключения делаются для владельцев таких документов, которые ранее уже являлись гражданами РФ, лиц, являвшихся на момент выдачи документов несовершеннолетними или недееспособными, а также в случае запросов убежища и в частных гуманитарных ситуациях.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий называл такое решение дискриминационным и еще раз демонстрирующим "истинное лицо, точнее, кривую морду европейской демократии".
В МИД РФ назвали это решение ЕС бесчеловечными санкциями и политикой сегрегации.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 17:41Туризм
В ЕК допустили усложнение получения шенгена для россиян
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияАбхазияЮжная ОсетияГосдума РФЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала