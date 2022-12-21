https://ria.ru/20221221/partiya-1840389981.html

Мэр Кишинева Чебан возглавил новую проевропейскую партию Молдавии

Мэр Кишинева Чебан возглавил новую проевропейскую партию Молдавии - РИА Новости, 21.12.2022

Мэр Кишинева Чебан возглавил новую проевропейскую партию Молдавии

Мэр Кишинева Ион Чебан был избран председателем новой политической партии "Национальное альтернативное движение" (MAN), политик сам заявил об этом в среду в... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T22:59

2022-12-21T22:59

2022-12-21T22:59

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ион чебан

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КИШИНЕВ, 21 дек - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан был избран председателем новой политической партии "Национальное альтернативное движение" (MAN), политик сам заявил об этом в среду в социальных сетях. Ранее Чебан сообщил, что в среду вечером состоится съезд партии MAN. Он отметил, что заседание не будет публичным. "Сегодня состоялось первое заседание Национального конгресса партии MAN, моя кандидатура была предложена на должность председателя политформирования. Также была представлена программа партии. Мы будем следовать социал-демократической доктрине европейского типа и будем выступать за евроинтеграцию", - заявил Чебан на брифинге, который транслировался в режиме онлайн в социальных сетях. По его словам, население Молдавии устало от бездействия нынешних властей, а он готов предложить конструктивный подход к управлению страной и альтернативу. "В Молдавии сейчас происходит очень много незаконных вещей, поэтому партия оставляет за собой (право) проявления любых форм политической деятельности, в том числе и участие в протестах", - добавил Чебан. Чебан в 2011 году стал депутатом парламента от Партии коммунистов, но уже через год присоединился к Соцпартии, оставаясь членом парламента. С 2015 по 2019 года возглавлял фракцию Соцпартии в городском совете Кишинева, также с 2016 по 2018 годы был советником и пресс-секретарем президента Игоря Додона. С марта по ноябрь 2019 года вновь занимал должность депутата парламента, но отказался от нее ради поста мэра Кишинева.

https://ria.ru/20221221/telekanaly-1840361276.html

https://ria.ru/20221220/moldaviya-1840112707.html

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в мире, ион чебан, игорь додон, кишинев, молдавия