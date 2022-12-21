Рейтинг@Mail.ru
Мэр Кишинева Чебан возглавил новую проевропейскую партию Молдавии - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221221/partiya-1840389981.html
Мэр Кишинева Чебан возглавил новую проевропейскую партию Молдавии
Мэр Кишинева Чебан возглавил новую проевропейскую партию Молдавии - РИА Новости, 21.12.2022
Мэр Кишинева Чебан возглавил новую проевропейскую партию Молдавии
Мэр Кишинева Ион Чебан был избран председателем новой политической партии "Национальное альтернативное движение" (MAN), политик сам заявил об этом в среду в... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T22:59
2022-12-21T22:59
в мире
ион чебан
игорь додон
кишинев
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756680537_0:157:2944:1813_1920x0_80_0_0_a6bdc91f9e164c2a2e1ca844260d25be.jpg
КИШИНЕВ, 21 дек - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан был избран председателем новой политической партии "Национальное альтернативное движение" (MAN), политик сам заявил об этом в среду в социальных сетях. Ранее Чебан сообщил, что в среду вечером состоится съезд партии MAN. Он отметил, что заседание не будет публичным. "Сегодня состоялось первое заседание Национального конгресса партии MAN, моя кандидатура была предложена на должность председателя политформирования. Также была представлена программа партии. Мы будем следовать социал-демократической доктрине европейского типа и будем выступать за евроинтеграцию", - заявил Чебан на брифинге, который транслировался в режиме онлайн в социальных сетях. По его словам, население Молдавии устало от бездействия нынешних властей, а он готов предложить конструктивный подход к управлению страной и альтернативу. "В Молдавии сейчас происходит очень много незаконных вещей, поэтому партия оставляет за собой (право) проявления любых форм политической деятельности, в том числе и участие в протестах", - добавил Чебан. Чебан в 2011 году стал депутатом парламента от Партии коммунистов, но уже через год присоединился к Соцпартии, оставаясь членом парламента. С 2015 по 2019 года возглавлял фракцию Соцпартии в городском совете Кишинева, также с 2016 по 2018 годы был советником и пресс-секретарем президента Игоря Додона. С марта по ноябрь 2019 года вновь занимал должность депутата парламента, но отказался от нее ради поста мэра Кишинева.
https://ria.ru/20221221/telekanaly-1840361276.html
https://ria.ru/20221220/moldaviya-1840112707.html
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756680537_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48429664bbd305bd99231b8680f7a271.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ион чебан, игорь додон, кишинев, молдавия
В мире, Ион Чебан, Игорь Додон, Кишинев, Молдавия
22:59 21.12.2022
 
Мэр Кишинева Чебан возглавил новую проевропейскую партию Молдавии

Мэр Кишинева Чебан возглавил новую проевропейскую политическую партию MAN

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в медиабанкИон Чебан
Ион Чебан - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Ион Чебан. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 дек - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан был избран председателем новой политической партии "Национальное альтернативное движение" (MAN), политик сам заявил об этом в среду в социальных сетях.
Ранее Чебан сообщил, что в среду вечером состоится съезд партии MAN. Он отметил, что заседание не будет публичным.
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 19:22
Премьер Молдавии прокомментировала запрет шести оппозиционных телеканалов
"Сегодня состоялось первое заседание Национального конгресса партии MAN, моя кандидатура была предложена на должность председателя политформирования. Также была представлена программа партии. Мы будем следовать социал-демократической доктрине европейского типа и будем выступать за евроинтеграцию", - заявил Чебан на брифинге, который транслировался в режиме онлайн в социальных сетях.
По его словам, население Молдавии устало от бездействия нынешних властей, а он готов предложить конструктивный подход к управлению страной и альтернативу.
"В Молдавии сейчас происходит очень много незаконных вещей, поэтому партия оставляет за собой (право) проявления любых форм политической деятельности, в том числе и участие в протестах", - добавил Чебан.
Чебан в 2011 году стал депутатом парламента от Партии коммунистов, но уже через год присоединился к Соцпартии, оставаясь членом парламента. С 2015 по 2019 года возглавлял фракцию Соцпартии в городском совете Кишинева, также с 2016 по 2018 годы был советником и пресс-секретарем президента Игоря Додона. С марта по ноябрь 2019 года вновь занимал должность депутата парламента, но отказался от нее ради поста мэра Кишинева.
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 20:18
Общественные деятели и оппозиция в Молдавии встревожены гонениями на СМИ
 
В миреИон ЧебанИгорь ДодонКишиневМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала