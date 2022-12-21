https://ria.ru/20221221/pandemiya-1840345922.html
ВОЗ надеется отменить статус пандемии COVID-19 и оспы обезьян в 2023 году
ВОЗ надеется отменить статус пандемии COVID-19 и оспы обезьян в 2023 году - РИА Новости, 21.12.2022
ВОЗ надеется отменить статус пандемии COVID-19 и оспы обезьян в 2023 году
ВОЗ надеется, что сможет отменить статус пандемии COVID-19 и оспы обезьян в течение 2023 года, поскольку в 2022 году количество смертей резко упало, заявил на... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T18:24
2022-12-21T18:24
2022-12-21T18:24
в мире
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
воз
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ЖЕНЕВА, 21 дек – РИА Новости. ВОЗ надеется, что сможет отменить статус пандемии COVID-19 и оспы обезьян в течение 2023 года, поскольку в 2022 году количество смертей резко упало, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Тедрос напомнил, что с момента пика в конце января число еженедельно регистрируемых смертей от COVID-19 сократилось почти на 90%. В июле 2022 года ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. COVID-19 имеет этот статус с января 2020 года. Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC) - официальная декларация ВОЗ о чрезвычайном событии, которое определено как представляющее опасность в области общественного здравоохранения для других государств в результате международного распространения болезни и потенциально требующее скоординированного международного реагирования. В соответствии с Международными медико-санитарными правилами 2005 года государства обязаны по закону оперативно реагировать на PHEIC.
https://ria.ru/20221220/zabolevanie-1840070990.html
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в мире, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, воз
В мире, Здоровье - Общество, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ
ВОЗ надеется отменить статус пандемии COVID-19 и оспы обезьян в 2023 году
Глава ВОЗ Гебрейесус надеется отменить статус пандемии COVID-19 и оспы обезьян в 2023 году
ЖЕНЕВА, 21 дек – РИА Новости. ВОЗ надеется, что сможет отменить статус пандемии COVID-19 и оспы обезьян в течение 2023 года, поскольку в 2022 году количество смертей резко упало, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Мы надеемся, что каждая из этих чрезвычайных ситуаций будет объявлена законченной в разное время в следующем году", - сказал он.
Тедрос напомнил, что с момента пика в конце января число еженедельно регистрируемых смертей от COVID-19 сократилось почти на 90%.
В июле 2022 года ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. COVID-19 имеет этот статус с января 2020 года.
Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC) - официальная декларация ВОЗ о чрезвычайном событии, которое определено как представляющее опасность в области общественного здравоохранения для других государств в результате международного распространения болезни и потенциально требующее скоординированного международного реагирования. В соответствии с Международными медико-санитарными правилами 2005 года государства обязаны по закону оперативно реагировать на PHEIC.