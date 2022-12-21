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В Пентагоне заявили, что Москва не удержит США от передачи Украине оружия - РИА Новости, 21.12.2022
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В Пентагоне заявили, что Москва не удержит США от передачи Украине оружия
В Пентагоне заявили, что Москва не удержит США от передачи Украине оружия - РИА Новости, 21.12.2022
В Пентагоне заявили, что Москва не удержит США от передачи Украине оружия
Предупреждения Москвы не заставят США удержаться от передачи Киеву систем, которые Вашингтон считает необходимыми, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T23:46
2022-12-21T23:46
в мире
москва
сша
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Предупреждения Москвы не заставят США удержаться от передачи Киеву систем, которые Вашингтон считает необходимыми, заявили в Пентагоне.Так он ответил на просьбу прокомментировать объявление о передаче Украине систем Patriot, сделанное на фоне предупреждений Москвы о том, что это приведет к дальнейшей эскалации.Представитель Пентагона заявил, что в США привыкли к комментариям российских официальных лиц, назвав их "угрожающими". Чиновник указал, что Киеву обещаны лишь оборонительные системы.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221212/voyna-1837909776.html
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в мире, москва, сша, украина, министерство обороны сша
В мире, Москва, США, Украина, Министерство обороны США
23:46 21.12.2022
 
В Пентагоне заявили, что Москва не удержит США от передачи Украине оружия

Представитель Пентагона: предупреждения Москвы не удержат США от передачи Украине оружия

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Предупреждения Москвы не заставят США удержаться от передачи Киеву систем, которые Вашингтон считает необходимыми, заявили в Пентагоне.
"Мы будем продолжать поддерживать украинцев тем, что им нужно, и когда нужно, невзирая на риторику", - заявил журналистам высокопоставленный представитель американского военного ведомства.
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Так он ответил на просьбу прокомментировать объявление о передаче Украине систем Patriot, сделанное на фоне предупреждений Москвы о том, что это приведет к дальнейшей эскалации.
Представитель Пентагона заявил, что в США привыкли к комментариям российских официальных лиц, назвав их "угрожающими". Чиновник указал, что Киеву обещаны лишь оборонительные системы.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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