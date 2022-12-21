https://ria.ru/20221221/oruzhie-1840395365.html

В Пентагоне заявили, что Москва не удержит США от передачи Украине оружия

В Пентагоне заявили, что Москва не удержит США от передачи Украине оружия - РИА Новости, 21.12.2022

В Пентагоне заявили, что Москва не удержит США от передачи Украине оружия

Предупреждения Москвы не заставят США удержаться от передачи Киеву систем, которые Вашингтон считает необходимыми, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T23:46

2022-12-21T23:46

2022-12-21T23:46

в мире

москва

сша

украина

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg

ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Предупреждения Москвы не заставят США удержаться от передачи Киеву систем, которые Вашингтон считает необходимыми, заявили в Пентагоне.Так он ответил на просьбу прокомментировать объявление о передаче Украине систем Patriot, сделанное на фоне предупреждений Москвы о том, что это приведет к дальнейшей эскалации.Представитель Пентагона заявил, что в США привыкли к комментариям российских официальных лиц, назвав их "угрожающими". Чиновник указал, что Киеву обещаны лишь оборонительные системы.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221212/voyna-1837909776.html

https://ria.ru/20221220/rossiya-1839864727.html

москва

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, сша, украина, министерство обороны сша