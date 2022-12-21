https://ria.ru/20221221/opravdanie-1840239204.html

Суд в Москве оправдал двух росгвардейцев, обвиняемых в гибели задержанного

Суд в Москве оправдал двух росгвардейцев, обвиняемых в гибели задержанного - РИА Новости, 21.12.2022

Суд в Москве оправдал двух росгвардейцев, обвиняемых в гибели задержанного

Мосгорсуд оправдал двух сотрудников Росгвардии, которых ранее районный суд осудил за превышение должностных полномочий после смерти задержанного, сообщили РИА... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T14:16

2022-12-21T14:16

2022-12-21T14:16

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

московский городской суд

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мосгорсуд оправдал двух сотрудников Росгвардии, которых ранее районный суд осудил за превышение должностных полномочий после смерти задержанного, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Согласно материалам уголовного дела, в июле 2020 года мужчина начал вести себя неадекватно в городской больнице после отказа от госпитализации. Среди прочего он пытался нанести себя увечья. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые пытались успокоить дебошира, однако последний “бился головой о стену, разбил стеклянную витрину и отбирал у росгвардейцев дубинку”. Мужчину доставили в отдел полиции, после чего в психиатрическую больницу, где он скончался. Позднее экспертиза установила, что причиной смерти послужила передозировка наркотиками, с чем не согласились родственники погибшего. “Судебная коллегия городского суда установила обстоятельства по делу, в том числе и на основании вещественных доказательств, которыми признаны видеозаписи об обстоятельствах произошедшего, не свидетельствующие о том, что действия сотрудников Росгвардии явно выходили за пределы их полномочий. Должностные лица признаны невиновными и оправданными в совершении преступления… в связи с отсутствием в их действиях состава данного преступления”, - рассказал собеседник агентства. Суд первый инстанции ранее пришел к другому выводу. Он установил, что правоохранители заключили потерпевшего в наручники, придушили его за шею, били его дубинкой, наступали ногами на голову и шею, а коленями на спину. За превышение должностных полномочий один из росгвардейцев был приговорен к 3 годам 10 месяцам колонии, другой – к 3 годам и 2 месяцам. Теперь это решение отменено.

https://ria.ru/20221125/bloger-1834106532.html

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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), московский городской суд