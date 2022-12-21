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В ООН прокомментировали новый пакет помощи США Украине - РИА Новости, 21.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/oon-1840390474.html
В ООН прокомментировали новый пакет помощи США Украине
В ООН прокомментировали новый пакет помощи США Украине - РИА Новости, 21.12.2022
В ООН прокомментировали новый пакет помощи США Украине
В ООН хотели бы видеть установление мира на Украине в соответствии с Уставом организации, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T23:02
2022-12-21T23:02
специальная военная операция на украине
в мире
стефан дюжаррик
энтони блинкен
украина
владимир зеленский
киев
сша
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ООН, 21 дек – РИА Новости. В ООН хотели бы видеть установление мира на Украине в соответствии с Уставом организации, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать выделение нового пакета военной помощи США Киеву. США выделяют Украине дополнительную военную помощь на сумму порядка 1,85 миллиарда долларов, она включает в себя систему ЗРК Patriot, которые запрашивал Киев, заявил ранее госсекретарь Энтони Блинкен. По словам госсекретаря, масштабный пакет военной помощи Киеву включает "расширенные возможности в сфере противовоздушной обороны и нанесения высокоточных ударов, а также критически важное снаряжение, которое Украина применяет на поле боя". Дюжаррику задали вопрос о том, считает генсек ООН новый пакет военной помощи США Киеву, в который входят ракеты Patriot, законной обороной суверенного государства или эскалацией. "Мы хотели бы видеть мир на Украине в рамках международного права и Устава ООН. Мы видели эскалацию этого конфликта, видели страдания все большего числа людей. Мы хотели бы видеть окончание конфликта в рамках параметров Устава ООН", - сказал Дюжаррик. Как уточняется в документе госдепа, 1 миллиард из помощи выделят Киеву по линии дипведомства, еще 850 миллионов - по линии Пентагона. Объявление о выделении новой масштабной военной помощи Украине совпало по времени с визитом Владимира Зеленского, который в среду прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом и выступлением перед обеими палатами конгресса. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, стефан дюжаррик, энтони блинкен, украина, владимир зеленский, киев, сша, министерство обороны сша, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стефан Дюжаррик, Энтони Блинкен, Украина, Владимир Зеленский, Киев, США, Министерство обороны США, ООН
23:02 21.12.2022
 
В ООН прокомментировали новый пакет помощи США Украине

Дюжаррик: ООН хотела бы видеть мир на Украине в соответствии с уставом организации

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 дек – РИА Новости. В ООН хотели бы видеть установление мира на Украине в соответствии с Уставом организации, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать выделение нового пакета военной помощи США Киеву.
США выделяют Украине дополнительную военную помощь на сумму порядка 1,85 миллиарда долларов, она включает в себя систему ЗРК Patriot, которые запрашивал Киев, заявил ранее госсекретарь Энтони Блинкен. По словам госсекретаря, масштабный пакет военной помощи Киеву включает "расширенные возможности в сфере противовоздушной обороны и нанесения высокоточных ударов, а также критически важное снаряжение, которое Украина применяет на поле боя".
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Дюжаррику задали вопрос о том, считает генсек ООН новый пакет военной помощи США Киеву, в который входят ракеты Patriot, законной обороной суверенного государства или эскалацией.
"Мы хотели бы видеть мир на Украине в рамках международного права и Устава ООН. Мы видели эскалацию этого конфликта, видели страдания все большего числа людей. Мы хотели бы видеть окончание конфликта в рамках параметров Устава ООН", - сказал Дюжаррик.
Как уточняется в документе госдепа, 1 миллиард из помощи выделят Киеву по линии дипведомства, еще 850 миллионов - по линии Пентагона. Объявление о выделении новой масштабной военной помощи Украине совпало по времени с визитом Владимира Зеленского, который в среду прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом и выступлением перед обеими палатами конгресса.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтефан ДюжаррикЭнтони БлинкенУкраинаВладимир ЗеленскийКиевСШАМинистерство обороны СШАООН
 
 
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