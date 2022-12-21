https://ria.ru/20221221/ogranicheniya-1840359217.html

США продлили экспортные ограничения для трех российских авиакомпаний

США продлили экспортные ограничения для трех российских авиакомпаний - РИА Новости, 21.12.2022

США продлили экспортные ограничения для трех российских авиакомпаний

Министерство торговли США продлило на полгода отказ в экспортных привилегиях российским авиаперевозчикам Nordwind Airlines, "Победа" и S7. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T19:10

2022-12-21T19:10

2022-12-21T19:10

экономика

министерство торговли сша

nordwind airlines

s7 airlines

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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Министерство торговли США продлило на полгода отказ в экспортных привилегиях российским авиаперевозчикам Nordwind Airlines, "Победа" и S7. "Я нахожу продление этого распоряжения необходимым в общественных интересах во избежание неизбежного нарушения правил (экспортного контроля)", - говорится в решении профильного помощника министра торговли Мэттью Аксельрода. Отказ к экспортных привилегиях продлен на 180 дней начиная с 20 декабря.

https://ria.ru/20221221/ssha-1840195725.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, министерство торговли сша, nordwind airlines, s7 airlines