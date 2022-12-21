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США продлили экспортные ограничения для трех российских авиакомпаний - РИА Новости, 21.12.2022
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США продлили экспортные ограничения для трех российских авиакомпаний
США продлили экспортные ограничения для трех российских авиакомпаний - РИА Новости, 21.12.2022
США продлили экспортные ограничения для трех российских авиакомпаний
Министерство торговли США продлило на полгода отказ в экспортных привилегиях российским авиаперевозчикам Nordwind Airlines, "Победа" и S7. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T19:10
2022-12-21T19:10
экономика
министерство торговли сша
nordwind airlines
s7 airlines
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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Министерство торговли США продлило на полгода отказ в экспортных привилегиях российским авиаперевозчикам Nordwind Airlines, "Победа" и S7. "Я нахожу продление этого распоряжения необходимым в общественных интересах во избежание неизбежного нарушения правил (экспортного контроля)", - говорится в решении профильного помощника министра торговли Мэттью Аксельрода. Отказ к экспортных привилегиях продлен на 180 дней начиная с 20 декабря.
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экономика, министерство торговли сша, nordwind airlines, s7 airlines
Экономика, Министерство торговли США, Nordwind Airlines, S7 Airlines
19:10 21.12.2022
 
США продлили экспортные ограничения для трех российских авиакомпаний

Минторг США продлил экспортные ограничения для трех российских авиакомпаний на полгода

© Фото : U.S. Department of CommerceЗдание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : U.S. Department of Commerce
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Министерство торговли США продлило на полгода отказ в экспортных привилегиях российским авиаперевозчикам Nordwind Airlines, "Победа" и S7.
"Я нахожу продление этого распоряжения необходимым в общественных интересах во избежание неизбежного нарушения правил (экспортного контроля)", - говорится в решении профильного помощника министра торговли Мэттью Аксельрода.
Отказ к экспортных привилегиях продлен на 180 дней начиная с 20 декабря.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 11:45Специальная военная операция на Украине
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ЭкономикаМинистерство торговли СШАNordwind AirlinesS7 Airlines
 
 
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