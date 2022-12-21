https://ria.ru/20221221/ogranicheniya-1840359217.html
США продлили экспортные ограничения для трех российских авиакомпаний
США продлили экспортные ограничения для трех российских авиакомпаний - РИА Новости, 21.12.2022
США продлили экспортные ограничения для трех российских авиакомпаний
Министерство торговли США продлило на полгода отказ в экспортных привилегиях российским авиаперевозчикам Nordwind Airlines, "Победа" и S7. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T19:10
2022-12-21T19:10
2022-12-21T19:10
экономика
министерство торговли сша
nordwind airlines
s7 airlines
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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Министерство торговли США продлило на полгода отказ в экспортных привилегиях российским авиаперевозчикам Nordwind Airlines, "Победа" и S7. "Я нахожу продление этого распоряжения необходимым в общественных интересах во избежание неизбежного нарушения правил (экспортного контроля)", - говорится в решении профильного помощника министра торговли Мэттью Аксельрода. Отказ к экспортных привилегиях продлен на 180 дней начиная с 20 декабря.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство торговли сша, nordwind airlines, s7 airlines
Экономика, Министерство торговли США, Nordwind Airlines, S7 Airlines
США продлили экспортные ограничения для трех российских авиакомпаний
Минторг США продлил экспортные ограничения для трех российских авиакомпаний на полгода