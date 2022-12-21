https://ria.ru/20221221/ofitsery-1840263437.html

Получившим опыт на спецоперации отдадут приоритет в назначении на должности

Получившим опыт на спецоперации отдадут приоритет в назначении на должности - РИА Новости, 21.12.2022

Получившим опыт на спецоперации отдадут приоритет в назначении на должности

Получившие опыт на спецоперации офицеры и сержанты должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:10

2022-12-21T15:10

2022-12-21T15:26

специальная военная операция на украине

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

безопасность

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Получившие опыт на спецоперации офицеры и сержанты должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ в среду.Президент в ходе выступления заявил, что опыт специальной военной операции как и практика, полученная российскими войсками в Сирии, должны стать основой для серьезного совершенствования боевого учета, в том числе использования при подготовке и проведения учений и тренировок всех уровней."В свою очередь офицеры, сержанты, которые проявили себя в ходе специальной военной операции, должны в приоритетном порядке выдвигаться на новые командные должности, быть первым кадровым резервом при поступлении в военные вузы и академии, включая академию генерального штаба", - подчеркнул президент РФ.

https://ria.ru/20221218/ukraina-1839540874.html

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владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность