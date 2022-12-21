https://ria.ru/20221221/ofitsery-1840263437.html
Получившим опыт на спецоперации отдадут приоритет в назначении на должности
Получившим опыт на спецоперации отдадут приоритет в назначении на должности - РИА Новости, 21.12.2022
Получившим опыт на спецоперации отдадут приоритет в назначении на должности
Получившие опыт на спецоперации офицеры и сержанты должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:10
2022-12-21T15:10
2022-12-21T15:26
специальная военная операция на украине
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
безопасность
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Получившие опыт на спецоперации офицеры и сержанты должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ в среду.Президент в ходе выступления заявил, что опыт специальной военной операции как и практика, полученная российскими войсками в Сирии, должны стать основой для серьезного совершенствования боевого учета, в том числе использования при подготовке и проведения учений и тренировок всех уровней."В свою очередь офицеры, сержанты, которые проявили себя в ходе специальной военной операции, должны в приоритетном порядке выдвигаться на новые командные должности, быть первым кадровым резервом при поступлении в военные вузы и академии, включая академию генерального штаба", - подчеркнул президент РФ.
https://ria.ru/20221218/ukraina-1839540874.html
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владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Безопасность
15:10 21.12.2022 (обновлено: 15:26 21.12.2022)
Получившим опыт на спецоперации отдадут приоритет в назначении на должности
Путин: получившие опыт на спецоперации офицеры должны первыми назначаться на должности