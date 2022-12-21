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Украинские войска обстреляли Донецк тремя крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 21.12.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк тремя крупнокалиберными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк тремя крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 21.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк тремя крупнокалиберными снарядами
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:49
2022-12-21T17:11
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям... 16.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.05 мск украинские войска выпустили по Новоселовке 15 мин калибром 120 миллиметров, а в 16.15 мск по Майорску четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20221221/zhertva-1840292548.html
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донецк
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донецк, донецкая народная республика, сцкк
Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
16:49 21.12.2022 (обновлено: 17:11 21.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк тремя крупнокалиберными снарядами

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три крупнокалиберных снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям... 16.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 16.05 мск украинские войска выпустили по Новоселовке 15 мин калибром 120 миллиметров, а в 16.15 мск по Майорску четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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ДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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