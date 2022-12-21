https://ria.ru/20221221/obstrel-1840311387.html

Украинские войска обстреляли Донецк тремя крупнокалиберными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк тремя крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 21.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк тремя крупнокалиберными снарядами

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:49

2022-12-21T16:49

2022-12-21T17:11

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям... 16.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.05 мск украинские войска выпустили по Новоселовке 15 мин калибром 120 миллиметров, а в 16.15 мск по Майорску четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20221221/zhertva-1840292548.html

https://ria.ru/20221221/obstrel-1840240789.html

донецк

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, донецкая народная республика, сцкк